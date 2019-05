Antetokounmpo brengt Milwaukee Bucks alweer stapje dichter bij NBA-finale

Milwaukee Bucks leidt met 2-0 tegen Toronto in de finale van de Eastern Conference van de NBA. Vrijdag haalden de Bucks het in eigen huis met 125-103.

Milwaukee had woensdag met de nodige moeite (108-100) de eerste match gewonnen tegen de Raptors. Vrijdag boekten Giannis Antetokounmpo (30 punten, 17 rebounds) en co. een meer overtuigende overwinning. Het beste team van de reguliere competitie leidde na het eerste quarter al met 35-21. De ruststand was 64-39.

De Bucks zijn twee zeges verwijderd van hun eerste NBA-finale sinds 1974. De twee komende duels, zondag en dinsdag, gaan evenwel door in Toronto. In de finale wacht de winnaar van de Western Conference. Tweevoudig regerend kampioen Golden State nam donderdag een 2-0 voorsprong tegen Portland.