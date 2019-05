Amerikaanse zwemkampioen Nathan Adrian viert rentree

De Amerikaanse zwemmer Nathan Adrian, de olympische kampioen op de 100 meter vrije slag van de Spelen van 2012, heeft vrijdag zijn comeback gemaakt in competitie. Vier maanden geleden maakte hij bekend dat er teelbalkanker bij hem was vastgesteld.

Adrian tikte op de 100m tijdens de meeting in Bloomington (Indiana) aan in 49.31, goed voor de vierde plaats. “Dit deed deugd. Ik heb het gevoel dat ik terug thuis ben, ook al was het mijn eerste keer in dit zwembad”, verklaarde hij bij de tv-zender Olympic Channel. “Wanneer je zo’n gezondheidsprobleem hebt, dan wordt alles terzijde geschoven. Je wordt je ervan bewist dat je gezondheid het belangrijkst is”, aldus Adrian, die twee keer onder het mes ging.

De 30-jarige Adrian hoopt alsnog deel te kunnen nemen aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Op zijn erelijst staan acht olympische medailles, waarvan vijf gouden (vier in de aflossing), en zeven wereldtitels.

