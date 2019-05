Marten Van Riel haalt top 10 in Yokohama, Claire Michel 25e

Marten Van Riel is zaterdag in het Japanse Yokohama als achtste geëindigd in de derde van acht manches in de World Triathlon Series. Hij legde de 1.500 m zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen af in 1u44:09, op 48 seconden van de Franse winnaar Vincent Luis (1u43:21).

Van Riel kwam als tweede uit het water, achter Henri Schoeman. Samen met de Zuid-Afrikaan en tien andere triatleten vormde hij een kopgroep in het fietsen. Vincent Luis en vijfvoudig wereldkampioen op de korte afstand Javier Gomez namen het voortouw in de 10 km lopen, gevolgd door Schoeman, Van Riel en de Hongaar Bence Bicsak. Van Riel, zesde op de Spelen in Rio, kon in de tweede helft van het loopgedeelte het ritme niet meer volgen. Uiteindelijk moest hij nog enkele plaatsen prijsgeven en werd hij achtste. Luis had aan de meet drie seconden voorsprong op Schoeman. Bicsak werd derde op vijf seconden. Gomez, die zich onlangs tot ITU-wereldkampioen op de lange afstand kroonde, finishte op zestien seconden.

Jelle Geens moest tevreden zijn met de 36e plaats. Hij kwam na 1u47:34 over de finishlijn.

Bij de vrouwen was het podium volledig Amerikaans. Katie Zaferes triomfeerde in 1u52:12, voor Summer Rappaport (1u52:33) en Taylor Spivey (1u53:29).

Claire Michel werd 25e, in 1u58:19. De volgende WTS-manche vindt op 9 juni plaats in het Engelse Leeds.