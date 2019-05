Tien om te zien op het Songfestival

Dat niet de Belg Eliot maar wel Nederland het Eurovisiesongfestival zal winnen, wist u al. Maar in de 3,5 uur durende finale vanavond valt naast bubblegum pop, ellenlange puntenrondes én Madonna nog wel meer te beleven. Welke tien acts moet u zeker zien? De clips vindt u via de hyperlink onder de naam van de artiesten.

1. Nederland (12de plaats)

Een oase van rust in al het Songfestivalgeweld. Met zijn gevoelige powerballad ‘Arcade’ (denk Bear’s Den, maar met hogere noten), een zwevende lamp en epische luchten op de achtergrond gaat Duncan Laurence vanavond miljoenen kijkers ontroeren. Dit mag niet mislopen. Hup Holland hup!

2. Italië (22ste plaats)

Het spannendste, meest hedendaagse lied is ongetwijfeld ‘Soldi’, in Italië al maanden een dikke hit. De Egyptische Italiaan Mahmood zingt over de impact van opgroeien in armoede (’soldi’ = geld) en een vader die hem verliet. Stoer nummer, geloofwaardige zanger, catchy handgeklap. Meraviglio!

3. Tsjechië (3de plaats)

Ons favoriete indiesnoepje. Onmogelijk om niet gelukkig te worden van Lake Malawi en hun ‘Friend of a friend’, een lentefris nummer dat doet denken aan Two Doors Cinema Club en je eerder zou verwachten op Pukkelpop dan op het Songfestival. De kleurrijke act is net een videoclip.

Lake Malawi. Foto: ap

4. Malta (1ste plaats)

In het begin lijkt Michela een popzangeresje van dertien in een dozijn, maar wat is haar song slim opgebouwd, zeg! Haar eerste refrein ‘Chama chameleon’ (move over, Culture Club) is dé hook van het festival en later volgt nog een tweede, even catchy refrein. Ook hier geldt: schaamteloos genieten!

5. Frankrijk (21ste plaats)

Een queer Marokkaan, een nummer over zelfacceptatie en een act met een mollige balletdanseres: in alles ligt de boodschap er dik op. En tòch werkt het. Met zijn elektro-chanson ‘Roi’ treedt Bilal Hasani in de voetsporen van zijn idool Conchita Wurst, maar wij vinden de Fransman veel spannender.

6. IJsland (17de plaats)

Hoe meer je Hatari’s schreeuwerig rocknummer hoort, hoe beter het wordt - dankzij het melodieuze kopstemrefrein en de stuwende elektrobeat. ‘Hatrið mun sigra’ (’Haat zal overwinnen’) klinkt als een vrijpartij tussen Rammstein en Scissor Sisters, gezongen in de taal van Sigur Rós. Niet voor preutse zielen!

Hatari. Foto: Photo News

7. Zwitserland (24ste plaats)

Een ophitsende beat, wat etnische klanken en veel dirty dancing: ‘She got me’ lijkt verdacht veel op ‘Fuego’, waarmee de Cypriotische Eleni Foureira vorig jaar tweede werd. Luca Hänni zal veel meisjes- en jongensharten sneller doen pompen. Niet de meest originele inzending, wel verdomd catchy.

8. Zweden (9de plaats)

Gepolijste soul van John Lundvik, die in ‘Too late for love’ alle trucs van de foor bovenhaalt: a capella start, elektrobeatje eronder, wat smachten en kreunen, gouden lichtjes rond hem en vier gospelzangeressen die halverwege opdoemen. Zoals steeds is bij de Zweden alles àf, maar blijft het ook erg steriel.

John Lundvik. Foto: reuters

9. Azerbeidzjan (20ste plaats)

Een modern slepende beat, hoog refrein en de stoere zanger Chingiz (die naast zijn song trouwens geen woord Engels spreekt): Azerbeidzjan zal hiermee zeker scoren.

‘Truth’ klinkt alsof je het al tien keer eerder hoorde, maar je kan er niet precies de vinger opleggen. Dat heet: een heel slimme oorwurm.

10. Australië (25ste plaats)

Muzikaal niet onze meug, maar je moet bewonderen hoe Kate Miller-Heidke voor haar feërieke pop-opera ‘Zero gravity’ een act bedacht die prima marcheert op televisie - daar kan de RTBF en Eliot nog van leren. Escapistisch entertainment, speciaal voor de fans van Game of Thrones en Frozen.