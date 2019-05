Toptalent Pogacar grijpt de macht in Ronde van Californië

Tadej Pogacar heeft de koninginnenrit van de Ronde van Californië gewonnen. De 20-jarige Sloveen van UAE Emirates haalde het op Mount Baldy voor de Colombiaan Sergio Higuita (EF Education First). George Bennett (Jumbo-Visma) eindigde als derde op vijf seconden. Tejay van Garderen moest de favorieten laten rijden en verliest zijn leiderstrui. Pogacar is nu de nieuwe leider met 16 seconden bonus op Higuita en 20 op Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step)

De koninginnenrit had drie stevige cols op het programma voor de renners, waarbij vooral de slotklim naar Mount Baldy tot de verbeelding deed spreken, met finish op bijna 2.000 meter hoogte. De strijd om het eindklassement zou hier geleverd worden, al belette dat niet dat heel wat renners probeerden om mee te springen in de vroege vlucht.

Na een hevige strijd slaagden negen renners erin om weg te rijden uit het peloton. Owain Doull (Team Ineos), Hugo Houle (Astana), Lennard Hofstede (Jumbo-Visma), Michael Storer (Team Sunweb), Pawel Bernas (CCC Team), Herman Pernsteiner (Bahrain-Merida), Matteo Badilatti (Israel Cycling Academy), Mikkel Bjerg (Hagens Berman Axeon) en Fabio Jakobsen, al zou die snel weer gegrepen worden door het peloton.

Dat peloton gunde hen niet te veel bonus. De strijd om het klassement moest immers beslist worden en met nog 16 kilometer voor de boeg bleven enkel Lennard Hofstede, Pawel Bernas, Matteo Fabbro en Hugo Houle (Astana) over met nog 1 minuut bonus.

EF Education First van leider Tejay van Garderen, en ook Trek-Segafredo, voor Richie Porte, namen het heft in handen bergop en de favorietengroep dunde uit. Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) wilde de slotklim niet afwachten en trok op 14 kilometer van het eind in de aanval. De Duitser maakte snel naar oversteek naar de koplopers en liet hen al snel achter. Virtueel reed hij zelfs even in het geel, maar ook hij zou het niet tot het eind uitzingen. In het peloton met favorieten ging als eerste het licht uit bij Gianni Moscon, verrassend genoeg was het daarna de leider zelf die op 4,2 kilometer van het eind moest lossen. Ploegmaat Rigoberto Uran stond hem nog even bij, maar de Amerikaan viel sterk terug en de strijd om de gele trui barstte niet snel daarna los.

Foto: Photo News

Eerst lanceerde George Bennett, eindwinnaar in 2017, zich op 3,9 kilometer, maar al snel sloten Sergio Higuita, Tadej Pogacar en Richie Porte aan, op 3,5 kilometer was Schachmann er aan voor de moeite. Pogacar versnelde op 3,4 kilometer, enkel Higuita had een antwoord in de benen en zou daarna zelfs wegrijden bij de Sloveen die in Bennet een bondgenoot vond om daarna het kloofje te dichten. Intussen kreeg Porte af te rekenen met materiaalproblemen en zou hij geen rol meer spelen vooraan. De strijd ging tussen Pogacar, Higuita en Bennett, maar de Nieuw-Zeelander kon een demarrage van de Colombiaan niet beantwoorden, Pogacar klampte zich in het wiel en het duo reed samen naar de meet. Bennett zou nog dicht komen, maar het was Pogacar die met een slim manoeuvre in de bocht naar de zege en de gele trui sprintte.

In het klassement is Pogacar nu leider met 16 seconden voorsprong op Higuita. Asgreen staat derde op 20 seconden met enkel nog de etappe op zaterdag op het menu.

Pogacar timed that to perfection. This 20-year-old has ridden a flawless race...



⭐️🇸🇮#AmgenTOC pic.twitter.com/dAca3CqJbC — AmgenTOC (@AmgenTOC) 17 mei 2019

Pogacar: “De buit is nog niet binnen”

Tadej Pogacar won vorig jaar als belofte de Ronde van de Toekomst, begin dit seizoen in februari de Ronde van de Algarve en nu lijkt hij na zijn zege op Mount Baldy goed op weg om ook het eindklassement in de Ronde van Californië binnen te rijven. “Ik wil nog niet te vroeg juichen”, zei hij na zijn dubbelslag vrijdag, “de slotrit wordt nog best lastig.”

“Ik had het profiel van de slotklim en van die laatste meters goed bekeken”, zei hij na afloop, “ik wist dat ik de bocht binnenin moest nemen en pak de zege en de gele trui. Dit is ongelooflijk, ik verbaas mezelf.”

Foto: Photo News

Vorig jaar was de Sloveen nog belofte en won hij de Ronde van de Toekomst, in zijn eerste jaar als prof reed hij naar ritwinst en de eindzege in de Ronde van de Algarve, nu boekt hij ook succes in de World Tour. “Ik verras mezelf”, zegt hij, “ik had niet gedacht dat ik dit vandaag kon realiseren, maar ik zag eerst dat Tejay het moeilijk had en keek daarna gewoon de kat een beetje uit de boom. Toen ging Higuita, ik bleef rustig, vond met Bennet een bondgenoot en dichtte het kloofje. Daarna sprong hij nog eens weg, maar zag ik dat hij het lastig kreeg en snelde ik naar hem. In de sprint mocht ik dan juichen. Het eindklassement? De buiten is zeker nog niet binnen, maar ik ga die trui wel me hand en tand verdedigen. Morgen is een korte rit (van Santa Clarita naar Pasadena), maar met nog twee klimmetjes (tweede en derde categorie), dus dat kan nog wel wat geven (al zijn de laatste 40 kilometer wel in dalende lijn en vlak). Ik ga mijn best doen en hopelijk loont dat.”

Van Garderen: “Ik heb geen excuses, het ging gewoon te snel”

Tejay Van Garderen zal ook dit jaar de Ronde van Californië niet voor een tweede keer op zijn palmares schrijven. De Amerikaan (EF Education First) kraakte in het slot en viel terug naar een negende plaats in het klassement. “Ik ben ontgoocheld”, klonk het eerlijk.

Van Garderen kreeg de voorbije week een steuntje in de rug van de jury in de Ronde van Californië, maar zag op Mount Baldy dat hij na zijn zege in 2013 zes jaar later niet hetzelfde kunstje voor elkaar zou brengen. Nochtans mende zijn team het peloton bergop, maar het licht ging uit op 4,2 kilometer van het eind. “Ik kreeg het al lastig in het begin van de klim”, gaf hij toe. “Toen we Schachmann bijna de lurven hadden, dacht ik dat het tempo wel even zou zakken, maar het bleef hard gaan en ik kraakte, kon dat tempo niet meer volgen. Ik heb geen excuses, het ging gewoon te snel.”

Hij staat nu op 1:22, op een negende plaats, ploegmaat Higuita is tweede, op 16 tellen. “Dat is koers”, zei hij. “Ik denk dat ik een goede koersweek achter de rug heb, maar op die laatste klim kwam ik tekort. Ik heb nog heel wat trainingsweken voor de boeg en kan nog verbeteren (met het oog op de Tour). Dit is geen ramp, maar ik geef toe: ik ben wel ontgoocheld.”

Rituitslag

1. Tadej Pogacar (Sln/UAD)

2. Sergio Higuita (Col/EF1) op 0:00

3. George Bennett (NZe/TJV) 0:05

4. Richie Porte (Aus/TFS) 0:10

5. Riccardo Zoidl (Oos/CPT) 0:20

6. Kasper Asgreen (Den/DQT) 0:22

7. Simon Spilak (Sln/TKA) 0:25

8. Rohan Dennis (Aus/TBM) 0:47

9. Rob Britton (Can/RLY) 0:47

10. Jesper Hansen (Den/COF) 0:47

11. Felix Grosschartner (Oos/BOH) 0:49

12. Maximilian Schachmann (Dui/BOH) 01:12

13. Magnus Cort (Den/AST) 01:18

14. Gavin Mannion (VSt/RLY) 01:26

15. Rigoberto Uran (Col/EF1) 01:28

16. Lachlan Morton (Aus/EF1) 01:28

17. Tejay van Garderen (VSt/EF1) 01:28

18. Hermann Pernsteiner (Oos/TBM) 01:35

19. Darwin Atapuma (Col/COF) 02:02

20. Natnael Berhane (Eri/COF) 02:02

Stand

1. Tadej Pogacar (Sln/UAD)

2. Sergio Higuita (Col/EF1) op 0:16

3. Kasper Asgreen (Den/DQT) 0:20

4. George Bennett (NZe/TJV) 0:29

5. Richie Porte (Aus/TFS) 0:41

6. Simon Spilak (Sln/TKA) 01:03

7. Jesper Hansen (Den/COF) 01:18

8. Felix Grosschartner (Oos/BOH) 01:18

9. Tejay van Garderen (VSt/EF1) 01:22

10. Rohan Dennis (Aus/TBM) 01:23