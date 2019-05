In de O.L.V.-ten-Hemel-Opgenomen-kerk nam Schilde vanmorgen afscheid van de vermoorde Julie Van Espen (23). Antwerps bisschop Johan Bonny leidde de dienst. 'Als Julie hier zou zijn, zou ze zeggen "wees niet bedroefd".'

In Schilde bij Antwerpen waren vanmorgen 1.600 mensen samengekomen om een laatste eer te bewijzen aan Julie Van Espen.

Vrienden, familieleden en genodigden waren al om negen uur aanwezig. Voor hen waren er plaatsen gereserveerd binnen de kerk.

Veel van de genodigden zijn in het wit gekleed. Dat vroeg de familie om met de kleur, naast verdriet, ook dankbaarheid en liefde te tonen voor Julie. De kerk waar de dienst plaatsvindt, staat in Schilde bekend als de ‘Witte Kerk’. Er zijn ook delegaties van de Universiteit Antwerpen, waar Julie studeerde, en het Vita et Pax College in Schoten, waar ze schoolliep.

Bisschop Johan Bonny sprak in zijn homilie over hoe Julie de gave had om spontaan en zonder vooroordelen mensen tegemoet te treden. 'Daarom ook had ze geen vijanden, alleen vrienden. Haar enige vijand was die van het laatste ogenblik. (...) Van Julie ging en gaat een kracht uit, die vorige zondag duizenden mensen op de been bracht en die ons vandaag recht houdt. Wat zou Julie anders willen dan deze kracht te kunnen doorgeven aan al wie om haar treuren.'

De hele tekst van de homilie vindt u hier.

De vader van Julie nam het woord in de bomvolle kerk. 'Jij was ons zonnetje', herhaalde hij verschillende keren. 'Je dood mag niet zinloos blijven. Dat beloven we. De fiets was je vrijheid. We gaan die leuke wandelingen en fietstochten missen.'

Na hem nam de zus van Julie, Elise, het woord. 'Liefste zus', zei ze. 'Het is oneerlijk dat ik nu al afscheid van je moet nemen.' Ze vertelde over de vele reizen die ze maakten. 'Overal waar je kwam, maakte je vrienden. Zelfs met de Franse politie, toen we een boete kregen omdat we niet voor de tram hadden betaald. Je haalde je beste Frans boven. Maar ik denk niet dat ze je verstonden, want we hebben de boete moeten betalen.'

'Je blijft voor altijd mijn zus. Ik ga je overal in blijven zien. In de kleinste diertjes en de zonnestralen. Zelfs als die niet schijnt. Je zal altijd mijn stralende zon blijven.'

Broer Andreas sprak de kerk ook toe. 'Dit is het verhaal van een meisje dat plots verdween. In een vingerknip. Ze is niet voor niets heengegaan. Ze heeft getoond hoe wij moeten leven.'

De sprekers tekenden haar als een brok energie, een levensgenieter ook, maar ook iemand die steeds aan de anderen dacht. 'De wereld is de mooiste schat kwijt', zei haar vriend Thomas.

De familie van Julie liet eerder al weten in alle sereniteit afscheid te willen nemen van de studente. Daarom zijn politici en journalisten niet toegelaten in de kerk. Uit begrip voor de vele mensen, zowat 1600, die de dienst wel willen volgen, is er een publiekszone met een geluidsinstallatie voorzien op de parking van de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen-kerk.

De mensen buiten zullen ook de kans krijgen om iets in het rouwregister te schrijven.

De moord op Julie Van Espen door Steve B. beroerde heel het land. Een mars tegen seksueel geweld, opgedragen aan Julie, lokte vorig weekend 15.000 mensen naar Antwerpen. Ook op de plaats waar ze werd gevonden en in Schilde werden al stille wakes georganiseerd.