Personeelstekort bij NMBS. Gevolg? Geen personeel meer op het perron

Al op vijf Vlaamse treinstations is er geen NMBS-personeel meer om de reiziger te helpen. De onderstationschef is er weggehaald om het personeelstekort in grotere stations op te vangen. ‘Opnieuw een verminderde dienstverlening’, zegt TreinTramBus. Intussen is de NMBS op zoek naar 1.400 nieuwe personeelsleden.

Lokeren, Gent-Dampoort, Essen, Noorderkempen en Roeselare moeten het sinds kort stellen zonder onderstationschef, de man of vrouw dus die op de perrons zelf informatie geeft, een oogje in het zeil houdt, maar ook treinaansluitingen beter op elkaar afstemt.

‘Als een trein ergens vertraging heeft, dan kan de onderchef een andere trein in het station even tegenhouden, zodat reizigers hun aansluiting niet missen. In stations met veel aansluitingen is dit dus een heel nuttige functie’, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. ‘We hebben dan ook besloten om onderstationschefs tijdelijk te verschuiven naar dergelijke belangrijke stations.’

Een aantal stations moet het dus stellen zonder onderchef, maar de NMBS maakt zich sterk dat er voldoende ander personeel aanwezig is om hun vertrek op te vangen. ‘Er zijn altijd andere mensen om info te geven, er is nog het veiligheidspersoneel, en er zijn camera’s om alles in het oog te houden.’

Ook minder loketten

TreinTramBus spreekt niettemin van een vermindering van de dienstverlening. ‘Onderstationschefs zijn de ogen en de oren van de perrons. Niet onbelangrijk, want de seinhuizen worden steeds vaker geconcentreerd op één punt, waardoor dat personeel zelf niet meer ziet wat er aan de hand is op de perrons. Dan is het wel handig als iemand ter plaatse naar het seinhuis kan bellen om een trein tegen te houden, bijvoorbeeld wanneer een groep schoolkinderen of een reiziger met een handicap nog moet overstappen’, zegt woordvoerder Stefan Stynen.

Hij geeft toe dat de functie niet in alle stations even belangrijk is, maar ziet een gelijkaardige inperking bij andere diensten van de NMBS. ‘Loketten kennen ook steeds striktere openingsuren en zijn minder beschikbaar, omdat reizigers veel meer zaken online regelen. Maar als het loket gesloten is en ook de onderchef verdwijnt, heb je op de duur helemaal geen aanspreekpunt meer.’

1400 vacatures

Er heerst een structureel arbeidstekort bij de NMBS. Voor dit jaar staan 1.400 vacatures open, vooral bij de treinbegeleiders. Die klagen over de sterk gestegen werkdruk, en ze waarschuwen dat komende zomer extra kusttreinen onmogelijk worden zodra iemand ziek valt. De NMBS gelooft niet dat het zo’n vaart zal lopen.‘We hebben ons treinaanbod de laatste jaren kunnen vergroten. We gaan er dus vanuit dat ook in de zomer alles vlot blijft lopen. De 1.400 vacatures proberen we in te vullen via jobdays. Volgende maand al komen er een honderd treinbegeleiders extra.’