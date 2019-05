Ook Missouri keurt strengere abortuswet goed

Na een reeks andere Amerikaanse staten heeft ook Missouri vrijdag de wetgeving rond abortus verstrengd. Een abortus na de achtste week van de zwangerschap wordt zo verboden

In Missouri stemde het Republikeinse Huis van Afgevaardigden met 109 stemmen voor de wet. Er waren 46 stemmen tegen. Nu gaat de tekst naar de gouverneur, die ze naar alle waarschijnlijkheid zal ondertekenen.

Verschillende staten namen al gelijkaardige wetten aan. Ze willen zo een foetus met een hartslag beschermen. Tegenstanders halen aan dat veel vrouwen na acht weken nog niet weten dat ze zwanger zijn.

In Alabama is de Senaat nog een stap verder gegaan. Daar zijn abortussen verboden, tenzij het leven van de moeder in gevaar is. Er zijn ook geen uitzonderingen voor slachtoffers van verkrachting of incest.

Uiteindelijk ‘hopen’ staten als Alabama en Missouri dat de strengere anti-abortuswetten bij het Hooggerechtshof belanden in de hoop dat het Hof dan de historische beslissing om abortus te legaliseren, vernietigt. In dat Hof zijn conservatieve rechters intussen in de meerderheid.