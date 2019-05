Nooit geziene wachttijden in de bouwsector

Door overvolle orderboeken van aannemers, lange leveringstermijnen en een tekort aan personeel, is er een nog nooit eerder geziene krapte op de markt voor eengezinswoningen. Dat meldt De Tijd.

In de eerste vier maanden van dit jaar waren er volgens de notarissen 8 procent meer verkochte woningen dan in dezelfde periode van 2018. Veel van die woningen moeten worden gerenoveerd. Dat zet de bouwsector onder grote spanning.

De orderboeken van aannemers zitten nog vol tot het einde van dit jaar, terwijl dat twee jaar geleden niet langer dan drie à vier maanden was. Daar komt nog eens bovenop dat er een tekort aan mensen en materiaal is. Dat leidt dan weer tot hogere prijzen voor bouwmateriaal. Zo is er een tekort aan gevelstenen en isolatiemateriaal.

Cijfers van de Nationale Bank geven aan dat de verkoop van bouwmaterialen in het eerste kwartaal van dit jaar met 12,7 procent is toegenomen.

Steeds meer werven dreigen in ons land vertraging op te lopen of stil te vallen, klinkt het in De Tijd.

De krant citeert een aannemer uit Herentals. ‘Wat we nu meemaken heb ik nog nooit gezien en ik ben al 30 jaar aannemer. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat er een oververhitting van de markt aankomt’, zegt Dirk Hellemans en de groep Hadibouw.