Het goede nieuws is: het wordt warmer

Enkele buien en zachter weer, dat is het weekend.

Vanochtend is het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt en vaak ook nevelig. In de loop van de dag worden er stapelwolken gevormd en wordt het wisselend bewolkt met soms enkele plaatselijke buien, eventueel met een donderslag, vooral dan voor de oostelijke helft van het land. De maxima schommelen tussen 16 en 20 graden bij een zwakke en veranderlijke wind.

Aan de kust blijft het de hele dag droog maar draait de wind in de loop van de dag naar het noord-noordoosten en wordt matig.

Vannacht blijft het meestal droog en hangen er vrij veel hoge wolkenvelden. Er is kans op nevel of een plaatselijke mistbank. De wind is zwak en komt uit het noorden. Het kwik daalt naar waarden tussen 8 en 11 graden.

Zondag is het gedeeltelijk bewolkt met soms buien, die vooral in de namiddag vergezeld kunnen zijn van een onweer. De buien concentreren zich vooral in de oostelijke landshelft. In het noordwesten blijft het mogelijk de hele dag droog. De maxima liggen tussen 15 en 21 graden bij een meestal matige wind uit noordelijke richting.