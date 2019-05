Video brengt Oostenrijkse vicepremier van extreemrechtse FPÖ in nauwe schoentjes

Op een geheime opname die Duitse media konden bemachtigen, is te zien hoe de Duitse vicepremier Heinz-Christian Strache en FPÖ-partijleider een ruil bespreekt van overheidscontracten voor campagnefinanciering.

Der Spiegel en de Süddeutsche Zeitung publiceerden beelden en uitgeschreven conversaties van een erg kwalijke video-opname die in de zomer van 2017 gemaakt werd op het Spaanse eiland Ibiza. Daarop is te zien hoe de partijleider van de Oostenrijkse extreemrechtse partij FPÖ, Heinz-Christian Strache, spreekt met een Russische vrouw die zegt miljoenen van een oligarch te willen investeren in Oostenrijk.

Strache stelt de vrouw voor om een aandeel in de Oostenrijkse tabloid Kronen Zeitung te kopen en zo op de verkiezingen te wegen. Ze bespreken ook zakelijke deals, waarbij Strache openbare aanbestedingen voor de aanleg van autostrades in het vooruitzicht stelt.

De ontmoeting met de Russische vrouw was echter bedoeld om Strache in de val te lokken. De villa waar de twee met elkaar spraken was uitgerust met microfoons en verborgen camera’s. Wie de huidige Oostenrijkse vicepremier in diskrediet wou brengen, is volgens de Duitse media niet duidelijk.

Toch toont de video volgens Der Spiegel en de Süddeutsche Zeitung aan dat de Oostenrijkse politici die het land momenteel mee besturen, er dubieuze morele standaarden op nahouden. Strache en zijn FPÖ hielpen verkiezingswinnaar Sebastian Kurz en de conservatieve Österreichische Volkspartei (ÖVP) eind 2017 aan een meerderheid.