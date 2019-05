IN BEELD. Duizenden supporters dagen op voor titelfeest op Stadsplein in Genk: “We are the Champions!”

Het Stadsplein in Genk is vrijdagavond helemaal volgelopen om de vierde landstitel van KRC Genk te vieren. Zo’n 8.000 supporters zagen na lang wachten om 20.15 eindelijk hun helden op het podium voor het stadhuis verschijnen.

Omstreeks 18.30 uur dikten de supportersgroepen aan ter hoogte van café de Belgiek, waar de open kampioenenbus een kort tochtje zou maken door het Genkse stadscentrum. Ook aan de Place Misère, aan het station en op het Stadsplein wapperden de vlaggen. De regen hield de Genkies niet weg van het feestgedruis: de blauw-witte paraplu’s en mutsen waren wel in trek.

Overal in de stad weerklonk “kampioenen olé olé” en “we love you Racing”, vooral wanneer de bus aan zijn ereronde bezig was. Aan het stadhuis vormden supporters een erehaag om hun kampioenen en vrouwen naar de ingang te begeleiden. Terwijl de regendruppels flink naar beneden dwarrelden, verzamelden de Genkse fans op het Stadsplein. Dat stond al rond 19.30 uur afgeladen vol met zo’n 8.000 supporters. De spelers genoten eerst nog van een frisse pint in het stadhuis, terwijl burgemeester Wim Dries (CD&V) de hele ploeg tijdens een speech in de bloemetjes zette. De supporters warmden zich in de gietende regen ondertussen op aan opzwepende beats van de dj op het podium.

Om 20.15 werden de Genkse fans beloond voor het lange wachten. Onder luid applaus en flink wat Bengaals vuur kwam hun helden het podium op. Leandro Trossard werd bij zijn verschijning getrakteerd op de beruchte leuze “Alle boeren zijn homo’s”. De Genkse aanvoerder lachte groen, maar liet het niet aan zijn hart komen. De spelers kwamen één voor één het podium op, de ene verzorgde de show al wat meer dan de ander. Doelman Vukovic goot een pintje ad fundum door zijn keel, middenvelder Berge toonde het betere voetenwerk en sfeermaker Ndongola toverde met enkele Afrikaanse bewegingen. Het publiek smulde ervan en trakteerde succescoach Philippe Clement op een open doekje.

Het echte feestje vindt vrijdagavond vanaf 22.00 pas plaats in de Limburghal, maar ook op het Stadsplein werd al stevig gedanst. Alle klassiekers, zoals “We are the Champions”, werden opgelegd en de spelers zongen samen met hun vrouwen en kinderen uit volle borst mee. Dat andere feestbeest Dewaest zorgde voor hét beeld van de avond op het Stadsplein. De verdediger nam een jonge supporter in zijn armen op het podium, maar het in blauw-wit getooide jongetje hield het niet droog.

Rond 21.30 uur waren nog slechts een duizendtal supporters aanwezig op het Stadsplein in Genk. De spelers waren zelf ook al vertrokken, want waren uiteraard de eregasten op de afterparty in de Limburghal. Dat feestje - gratis voor alle abonnees van KRC Genk - ging om 22.00 uur van start. Onder meer de Limburgse dj Pat Krimson zal er voor de muziek zorgen.

De laatste fans op het Stadsplein werden nog getrakteerd op vuurwerk. Om de avond in het Genkse centrum helemaal af te maken eindigde de dj met hét voetballied bij uitstek: “You’ll Never Walk Alone”. Dat zongen de laatste fans nog uit volle borst mee voor ze hun feestnacht elders verderzetten.

