Politie stopt Tesla met slapende chauffeur op snelweg

De Nederlandse politie keek raar op toen ze donderdagnacht een Tesla probeerde tegen hielden op de A27. De man lag zijn roes uit te slapen achter het stuur, terwijl zijn wagen op automatische piloot doorreed.

Rond middernacht zagen Nederlandse agenten op de A27 ter hoogte van Eemnes, nabij Hilversum, een Tesla rijden die achter een vrachtwagen bleef hangen, terwijl op de autostrade 130 kilometer per uur is toegestaan.

De agenten vertrouwden het niet, gaven de bestuurder een stopteken en reden bij de eerste afslag van de autostrade af. De Tesla bleek niet te volgen, en pas nadat de agenten de sirene aan hadden gezet, reageerde de chauffeur.

De 50-jarige chauffeur uit Meppel had flink gedronken en was ingedommeld terwijl de automatische piloot was ingeschakeld. Tijdens zijn dutje had de man zijn handen de hele tijd aan het stuur, anders was het alarm in de Tesla afgegaan en had de wagen zichzelf geparkeerd.