Geen asbest gemeten in klaslokalen en kinderopvang Maldegem

Het gemeentebestuur van Maldegem heeft extra stalen genomen nadat asbest was vrijgekomen bij werkzaamheden aan de sporthal in Kleit. De nieuwe metingen zijn goed nieuws, zegt de burgemeester: ‘Er is geen asbest in de lokalen zelf gevonden’

Het gemeentebestuur heeft donderdag al beslist om de sporthal van Kleit, een deelgemeente van Maldegem, en de aanpalende kinderopvang Ukkie-Pukkie en vrije basisschool De kleiheuvel te sluiten. Werknemers van de firma die de sporthal renoveert, hadden woensdagavond asbestplaten gebroken. Bij daaropvolgende metingen in de onmiddellijke omgeving bleken elf van de veertien stalen asbestvezels te bevatten.

‘Maar omdat de argwaan groot was, hebben we nog extra metingen laten doen’, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open VLD). En die geven een positiever beeld. ‘Er zijn nu ook metingen binnen de site gebeurd, in de lokalen van de kinderopvang en de school. En daar is geen asbest gevonden.’

Perimeter niet uitgebreid

‘Er zijn ook 27 veegstalen genomen buiten de perimeter, ten noorden, zuiden, oosten en westen ervan. Die waren alle 27 negatief, dus moeten we de perimeter niet uitbreiden. Bijkomend goed nieuws is er door drie luchtmetingen die uitgevoerd zijn op de site zelf. De asbestconcentraties liggen daarbij allemaal onder de gezondheidsnorm.’

Vanaf zaterdag zal een professioneel bedrijf de omgeving opruimen. ‘Dat zal minimaal een week duren’, zegt de burgemeester. ‘Ondertussen hebben we ook een oplossing voor alles. De kinderen van opvang Ukkie-Pukkie zullen we verdelen over de twee andere gemeentelijke kinderdagverblijven. En andere scholen zijn bereid om lokalen ter beschikking te stellen voor de getroffen school. Nog een klein deel van de leerlingen zal in het cultureel centrum les krijgen. De verkiezingen, die zullen doorgaan in de voetbalkantine.’

Aannemer heeft vragen over herkomst asbest

Of het verhaal nog een juridisch staartje krijgt, is niet duidelijk. De burgemeester wil eerst samenzitten met de aannemer. Burgemeester Van Hulle: ‘Maandag is er een overleg gepland. We zullen zeker de factuur van al deze maatregelen presenteren aan de aannemer. Hij ontkent de feiten niet, maar hij vraagt zich wel af of het gevonden asbest van die gebroken platen komt.’