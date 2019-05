Franse arts opnieuw beschuldigd van 17 vergiftigingen: ‘Zoals pyromane brandweerman’

Frédéric Péchier, een Franse anesthesist die er eerder al van beschuldigd werd zeven patiënten vergiftigd te hebben om ze dan te kunnen redden, zou verantwoordelijk zijn voor nog eens zeventien andere vergiftigingen. Hij zou zo in totaal negen dodelijke slachtoffers gemaakt hebben.

Nadat Frédéric Péchier (47) in 2017 al werd beschuldigd van zeven vergiftigingen in twee ziekenhuizen waar hij werkte in het Franse Besançon, werd afgelopen week ondervraagd over nog eens 66 operaties waarbij gezonde patiënten een hartaanval kregen. Over zeventien van die zaken wordt nu een onderzoek tegen hem geopend voor ‘vergiftiging van kwetsbare personen’.

De Franse procureurs vergelijken Péchier met een pyromane brandweerman. De arts, zou bewust de voorgeschreven verdovingen van collega’s bij operaties aangepast hebben, zodat patiënten tijdens de operatie een overdosis kregen. Péchier, die toevallig in de buurt was, kon de slachtoffers dan redden. Dat de arts altijd zo snel de juiste diagnose klaar had, maakte dat collega’s hem uiteindelijk begonnen te verdenken.

Bij de 24 verdachte gevallen vielen in totaal 9 doden. Péchier, die levenslang riskeert, werd vrijdag door de rechter vrijgelaten onder voorwaarden. Sinds 2017 mag de anesthesist zijn beroep niet meer uitvoeren. De arts heeft de feiten altijd ontkend, maar stelt dat zijn carrière toch voorbij is, ongeacht de uitspraak. ‘Niemand vertrouwt nog een dokter die ooit als een vergiftiger is gebrandmerkt.’