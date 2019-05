Laurens De Plus baalt als een stekker na gedwongen opgave in Ronde van Italië: “Dit doet zeer veel pijn”

Wil Primoz Roglic dit jaar de Giro winnen, dan zal de Sloveen van Team Jumbo-Visma dat voortaan zonder zijn meesterknecht Laurens De Plus moeten doen. “Dit is een slag voor de ploeg, maar ook voor mezelf”, gaf die mee na zijn opgave.

De Plus reed al enkele dagen ziek rond in het Giropeloton en was vrijdag één van de slachtoffers van de zinderende start van de zevende rit. “Dit doet zeer veel pijn. Een enorme ontgoocheling”, klonk het. “Dit was mijn hoofddoel van het jaar, hier hebben we allemaal met de ploeg samen naartoe gewerkt en alles voor opgeofferd, en dan moet ik naar huis door een kleine ziekte. Maar in een grote ronde moet je 100 procent fit zijn. Mijn lichaam liet het niet toe om nog door te gaan.”

Uiteindelijk werd de zeer snelle aanvang van vrijdag hem fataal. “Het was volle bak koers, 2,5 uur oorlog, als je dan niet fit bent moet je gewoon naar huis. Ik werd na de tijdrit eigenlijk al lichtjes ziek, en de dag nadien is het volledig doorgebroken. De koersomstandigheden waren de voorbije dagen slecht, mijn lichaam had niet de tijd om te herstellen. Ik heb toen erg afgezien, maar ik had wel altijd de koerssituatie mee. Altijd een vlucht die vroeg wegreed. Maar wat het peloton opgespaard heeft de voorbije dagen, kwam er vandaag volledig uit. Het was echt oorlog.”

Wat nu? “We kunnen het niet ontkennen: dit is een slag voor de ploeg, maar ook voor mezelf. Primoz staat er nog altijd goed voor, maar we gaan moeten kijken hoe we dit kunnen opvangen. Ik ben wel heel blij dat Tolhoek en Sepp (Kuss) wel in goeie doen zijn, en ik hoop dat zij hem zolang mogelijk kunnen bijstaan. Het zal een zware opdracht zijn, maar die mannen kunnen dat wel. En voor mij is dit zo’n slag dat ik even aan niets anders kan denken. Ik had gehoopt dat ik het tot de rustdag kon overleven, maar het mocht helaas niet zo zijn. Zeer zuur.”