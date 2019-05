Bryan Coquard wint vierde etappe, Mike Teunissen is de nieuwe leider in de Vierdaagse van Duinkerke

Bryan Coquard (Vital Concept-B&B Hotels) heeft vrijdag de vierde etappe van de 65e Vierdaagse van Duinkerke, met start in Fort-Mahon-Plage en aankomst na 179,8 kilometer in Le Portel, gewonnen. De 27-jarige Fransman haalde het na een sprint met een klein groepje voor zijn landgenoot Clément Venturini en de Nederlander Mike Teunissen.

Tom Van Asbroeck finishte als vierde, net voor Jens Keukeleire. Voor Coquard werd het, na de openingsetappe in de Ster van Bessèges en de tweede rit van de Ronde van de Sarthe, zijn derde zege van het seizoen. De Nederlander Mike Teunissen neemt de roze leiderstrui over van zijn land- en teamgenoot Dylan Groenewegen.

Net na de start trokken Lionel Taminiaux, de Spanjaard Urko Berrade en de Fransman Clément Carisey in de aanval. Het peloton liet meteen begaan en zo begonnen de drie leiders aan de eerste beklimming van de dag, Dominios, na 24 kilometer koers, met een voorsprong van 4:50. De afstand tussen de vroege vluchters en de grote groep zou gaandeweg alsmaar toenemen. Op een gegeven moment was de achterstand van het peloton opgelopen tot zelfs 11:30.

De Nederlander Jan-Willem van Schip trok na zowat 60 kilometer alleen in de tegenaanval. Zijn poging zou stranden tot op 6:15 van het leidende trio. Taminiaux, Berrade en Carisey mochten de drie plaatselijke ronden in kustgemeente Le Portel aansnijden met een voorsprong van 4:20 op het peloton dat ondertussen de nutteloze poging van Jan-Willem van Schip al teniet had gedaan.

Achter het leidende trio werd, in de plaatselijke ronden met daarin telkens de beklimming van de Saint-Etienne-Au-Mont, het tempo fiks opgetrokken. De vroege vluchters mochten de voorlaatste ronde aansnijden met een voorgift van 2:42 op een wakker geschoten peloton. De finale werd een spervuur aan uitvalspogingen. De vroege vluchters werden in de slotronde opgepeuzeld en dan was het aan de echte kleppers om zich naar het voorplan te fietsen. Uiteindelijk trok een groep met veertien renners, met daarbij Coquard, Venturini, Teunissen, Van Asbroeck, Keukeleire, Claeys, De Gendt, Antomarchi en Allegaert naar de eindmeet. In de daaropvolgende sprint toonde Bryan Coquard zich de sterkste.

Zaterdag staat de koninginnenrit op het programma van deze Vierdaagse van Duinkerke. Dan rijden de renners van Gravelines naar Mont Cassel. De Franse rittenkoers wordt zondag afgesloten met de rit tussen Roubaix en Duinkerke.