KRC Genk aanvoerder Leandro Trossard ging tijdens de titelviering even uit de bocht. In discotheek Versuz zong hij samen met de supporters ‘Alle boeren zijn homo’s’, een schimplied over de rivalen van Club Brugge. ‘Zonder kwetsende intenties’, zegt Genk. ‘Toch ongelukkig’, vindt holebivereniging Çavaria.

Het titelfeest in Genk begon donderdagavond na het laatste fluitsignaal op het Stadsplein en ging na de passage van de spelers door tot in de vroege uurtjes in discotheek Versuz in Hasselt. Online circuleren verschillende filmpjes van de festiviteiten. Een daarvan veroorzaakt beroering.

Op die beelden doet Leandro Trossard even mee met de supporters die ‘Alle boeren zijn homo’s’ zingen. Daarmee willen ze hun rivalen, de fans van Club Brugge, schofferen.

Enkele mensen, voornamelijk fans van Club Brugge, reageren op Twitter dat het ongepaste gezangen zijn, zeker nu het vandaag, vrijdag, net de internationale dag tegen holebifobie en transfobie is en morgen The Belgian Pride plaatsvindt.

‘Zeer stigmatiserend’

Ook Çavaria, de Vlaamse belangenverdediger van LGBTI+-mensen, vindt het lied ongepast. ‘Zo’n uitspraken kunnen natuurlijk niet’, zegt woordvoerder Jeroen Borghs. ‘We vinden dit zeer stigmatiserend. Zeker vandaag, op de internationale dag tegen holebifobie en transfobie, en de dag voor The Belgian Pride, is dit zeer ongelukkig.’

KRC Genk verdedigt zijn speler. ‘Het was een stevig feestje. Leandro laat zich in de vroege uurtjes even meeslepen en zingt één versje mee van de supportersgezangen. Hij wou zeker niemand beledigen en had geen kwade intenties.’

Raman eerder veroordeeld

In december 2015 zorgde het lied al voor ophef toen toenmalig KAA Gent-speler Benito Raman het zong. Het verschil is wel dat die het zong in het stadion. Hij wou toen de harde kern van de Buffalo’s opjutten vlak na de zege van Gent tegen Kortrijk én een nederlaag van rivaal Club Brugge.

KAA Gent besliste toen Raman te schorsen voor zijn ‘ongepaste uitlatingen’. Ook de Belgische voetbalbond gaf de speler een schorsing van drie speeldagen, waarvan twee met uitstel, en een boete van 1.200 euro.