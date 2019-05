Greenpeace ontvangt 2,7 miljoen van Rusland na akkoord over protestacties

Het jarenlange dispuut tussen de Nederlandse afdeling van Greenpeace en Russische autoriteiten loopt op zijn einde, en dat met een fikse boete voor die laatste. Dat meldt Nederlands minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok van de liberale partij VVD.

De overeenkomst tussen beide landen betreft het recht op (vredige) protestacties op het Russische Arctische gebied, en het verbod op arrestatie van deelnemers zonder duidelijk motief.

In 2013 viel de Russische marine het Greenpeace-schip Arctic Sunrise binnen, dat vreedzaam protest voerde tegen de aanwezige boorplatformen van Gazprom in de Barentszzee. Enkele activisten hadden zich toen vastgeketend aan het productieplatform. De marine enterde de ijsbreker, de dertigkoppige bemanning werd gearresteerd en eindigde in de gevangenis. Daar bleven ze maanden vastgehouden tot kort voor de Olympische Winterspelen van 2014 in Sochi.

De Nederlandse activist Faiza Oulahsen, die drie maanden gevangen zat, vindt dat ‘gerechtigheid is geschied’. ‘Nu kunnen we dit hoofdstuk eindelijk afsluiten’, vertelde ze aan Reuters.

Al in 2017 hingen er straffen in de lucht voor Rusland. Het internationale tribunaal sprak toen van een boete van 5 miljoen euro voor het voorval van vier jaar terug. Moskou erkende de dreigende maatregel van het tribunaal niet.