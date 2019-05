Michael Douglas laat zich gaan

Vrijdagavond, filmavond op televisie. Naast twee steengoede biopics is er ook actie met Creed, een spin-off van de Rocky-boksfilms. Uiteraard is er ook plaats voor duiding bij politiek en ander nieuws.

TERZAKE

Canvas, 20.00 uur

In de studio debatteren Meyrem Almaci (Groen) en Koen Van den Heuvel (CD&V) over het klimaat. Pieter-Jan De Smedt gaat op stap met minister Maggie De Block (Open VLD), verantwoordelijk voor Asiel en Migratie, naar het Brusselse Noordstation. Er is ook een reportage over het stijgende water.

DE AFSPRAAK OP VRIJDAG

Canvas, 20.40 uur

Ivan De Vadder overloopt de politieke thema’s van de voorbije week met SP.A-voorzitter John Crombez, journalist Wouter Verschelden (Newsmonkey) en econoom Stijn Baert.

PHILOMENA

Canvas 21.30 uur

De film waarvoor het woord bitterzoet is uitgevonden. Judi Dench is – hou ons tegen, ai, te laat – philomenaal als de eenvoudige, oudere vrouw die op zoek gaat naar haar zoon, die ze meteen na zijn geboorte moest afstaan. Steve Coogan helpt haar bij die zoektocht en bewijst dat in de beste komieken vaak ook de beste acteurs schuilen.

CREED

Vier 20.35 uur

De film waarvoor het woord muilpeer is uitgevonden. Het betreft een spin-off uit het Rocky-universum, met Michael B. Jordan als boksbal met dienst. Stallone zet nog eens zijn beste Balboa voor.

BEHIND THE CANDELABRA

Eén 23.40 uur

De film waarvoor het woordje camp is uitgevonden. Michael Douglas laat zich volledig gaan als de lichtjes extravagante Liberace. Niet gebaseerd op diens autobiografie Mijn camp, (sorry!) maar op het boek van zijn levensgezel Scott Thorson, hier schattig vertolkt door Matt Damon.