Zichtbaar vermoeide Clement na feestnacht waarin hij “extra talenten” ontdekte: “Ook Pozuelo heeft een bericht gestuurd”

Philippe Clement vierde donderdagavond op het veld van Anderlecht zijn eerste landstitel in zijn prille trainerscarrière. De ‘Coach van het Jaar’ genoot met volle teugen. “Meer dan ik ooit gedaan heb als speler gingen alle remmen los”, vertelde een zichtbaar uitgeputte Clement vrijdag tijdens een persconferentie in Genk.

Het gaat razendsnel voor Clement. In 2017 startte hij zijn trainerscarrière als T1 bij Waasland-Beveren. Twee jaar later mag de 45-jarige ‘Fille’ zijn eerste titel als coach vieren. “Ik heb nochtans niet de indruk dat ik een grote evolutie heb doorgemaakt. Je wordt natuurlijk beter van ervaringen. We hebben heel speciale zaken meegemaakt en daar leer je uit. Ook uit je fouten trek je lessen. Maar ik ben op anderhalf jaar tijd niet echt veranderd”, aldus Clement.

“Iedereen genoot er evenveel van, ook de spelers die misschien niet veel kansen hebben gekregen. Desondanks ging iedereen mee in het feestgedruis. Daar geniet ik van, want dat is net de sterkte van deze ploeg”, zegt de Genkse T1, die rond 06.00 uur in zijn bed lag. “We hebben ook veel felicitaties gekregen van andere ploegen, zelfs van diegenen die donderdag de titel verloren. Iedereen gunt het deze club, en dat doet me zoveel meer plezier. Ook Pozuelo stuurde meteen na de match een berichtje om de hele ploeg te feliciteren. Hij heeft natuurlijk een groot aandeel gehad in dit succesverhaal.”

“Extra talenten”

De immer serene Antwerpenaar liet zich donderdagavond helemaal gaan op het Stadsplein in Genk en nadien in discotheek Versuz in Hasselt. “Ik had op voorhand gezegd dat we alle remmen los zouden gooien. En dat heb ik ook gedaan. Meer dan ik dat ooit deed als speler. Maar nu heb ik er echt van genoten. Ik was ook blij dat mijn vrouw en kinderen erbij waren. Het was een fantastisch feestje. Ik heb bij een aantal van mijn spelers nog een aantal extra talenten en gebreken ontdekt bij mijn spelers”, grapte Clement.

Clement kijkt ook al uit naar de laatste wedstrijd zondag, voor eigen publiek tegen Standard. “De sfeer in de Luminus Arena zal fantastisch zijn. Daar kijk ik al naar uit. Het zal een andere manier van coachen worden, want de druk is er nu helemaal af. Maar ik wil winnen.”

Clement bewierookt aanvoerder Trossard: ‘Enorme ontwikkeling gemaakt’

Na een nacht vol feestgedruis wegens de behaalde landstitel, had Genk-coach Philippe Clement niets dan lof voor zijn kapitein Leandro Trossard. “De manier waarop hij de aanvoerdersband droeg, was fantastisch”, prees Clement de Rode Duivel, die wellicht aan zijn laatste weken bij kersvers landskampioen KRC Genk toe is.

Na het vertrek van Alejandro Pozuelo groeide de 24-jarige Trossard uit tot de onbetwiste kapitein van KRC Genk. Een rol die hem werd aangemeten door zijn coach Clement. “Leandro heeft dat met verve gedaan. De manier waarop hij de aanvoerdersband heeft gedragen, was fantastisch. Hij nam de ploeg op sleeptouw”, aldus de trainer van de Limburgers.

“Ik heb Leandro als speler zien ontwikkelen, maar ook als persoon. Hij kreeg extra verantwoordelijkheid en ging die niet uit de weg. Op moeilijke moment trok hij de ploeg over de streep”, bewierookte Clement zijn aanvoerder. Of Trossard volgend seizoen nog bij Genk speelt, is vooralsnog niet duidelijk.

Standard moet zondag geen cadeautjes verwachten van Genk

KRC Genk vierde donderdagavond op de voorlaatste speeldag van de play-offs zijn vierde Belgische landstitel. De slotwedstrijd tegen Standard, zondag in de Luminus Arena, doet er op zich niet meer toe. “Maar we zijn winnaars en willen elke wedstrijd winnen. Zo zijn we juist kampioen geworden”, blikte coach Philippe Clement vrijdag na een geanimeerde feestdag vooruit op de laatste thuismatch.

De Rouches hielpen KRC Genk donderdag een handje, want dankzij de 2-0 nederlaag van Club Brugge op Sclessin was de landstitel een feit voor de Limburgers. Standard is derde en probeert die positie zondag in Genk vast te houden. “Maar cadeautjes zullen we niet uitdelen”, aldus Clement. “Standard heeft vooral zichzelf geholpen, want is nu opnieuw derde. Bovendien bestaat deze ploeg uit winnaars. Wij willen elke match winnen. Zo zijn we ook kampioen geworden. We gaan er zondag een feestdag van maken samen met de supporters en zullen proberen het seizoen op een goede noot te eindigen. We laten de tegenstander niet willen.”

Wel zal Clement de kans geven aan een aantal spelers die het afgelopen seizoen minder kansen hebben gekregen. “Er zijn een aantal jongens die maar matig beloond zijn geweest voor hun goede inzet. Ik heb hen al gezegd dat ze zondag een kans zullen krijgen. De ploeg zal er dus iets anders zien”, voorspelde de Genkse coach. “Het wordt ook een beetje kijken in welke staat de spelers zijn na al het feestgedruis. Het wordt nog afwachten of ze allemaal op training verschijnen zaterdagnamiddag. We zullen de best mogelijke ploeg opstellen, gezien de omstandigheden.