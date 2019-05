Bilbao klopt Formolo en Gallopin in verschroeiende zevende Giro-rit

De Spanjaard Pello Bilbao heeft vrijdag de verschroeiende zevende etappe in de Giro gewonnen. De nummer zes van de Ronde van Italië van vorig jaar toonde zich in L’Aquila de sterkste van een kopgroep van twaalf renners waarin hij bergop de maat nam van Tony Gallopin en David Formolo. Valerio Conti behoudt zijn roze trui.

De Giro verliet vrijdag na één dag de Adriatische kust voor de Abruzzen. Door de heuvelachtige finale maakten de sprinters geen kans, een tweede buitenkans voor de vluchters diende zich aan. Velen voelden zich geroepen en het regende dan ook aanvalspogingen in de eerste helft van de 185 kilometer tussen Vasto en L’Aquila.

Het moordende tempo - bijna 50 kilometer in het eerste wedstrijduur - zorgde voor slachtoffers bij de mannen die zich minder goed voelden. Onze landgenoot Laurens De Plus en sprinter Fernando Gaviria gaven op (lees meer).

Een eerste kopgroep met Tosh Van der Sande en Jasper De Buyst redde het niet, een tweede aanvalspoging waar Thomas De Gendt deel van uitmaakte zong het wel uit tot aan de finish. Alleen zou ontsnappingskoning De Gendt wel verrassend genoeg vroegtijdig moeten lossen uit de twaalfkoppige entente.

Aan de voet van Le Svolte di Popoli (9 km aan 5,5%) zakte De Gendt er samen met Plaza al snel door. De overgebleven tien vluchters mochten met een voorsprong van een kleine twee minuten aan de laatste veertig kilometer beginnen.

In de heuvelachtige laatste tien kilometer bestookten de koplopers elkaar slag om slinger. Davide Formolo (Bora-Hansgrohe) - eind april nog tweede in Luik-Bastenaken-Luik - leek de sterkste, maar het was de Spanjaard Pello Bilbao (Astana) die het beste eindschot had op de laatste hellende strook. Tony Gallopin finishte uiteindelijk nog als tweede.

De klassementsmannen in het peloton lieten elkaar met rust en kwamen samen één minuut en zeven seconden na Bilbao over de streep. Zo deden Bilbao en Formolo wel een zaakje voor de top-tien. Valerio Conti liet vrijdag zijn ploegmakkers van UAE-Team Emirates stevig zweten en mag daardoor ook zaterdag in het roze starten.

Pello Attack Mode: the last kilometer, the personal first win at the #Giro! | L'attacco di Pello: l'ultimo chilometro e la sua prima vittoria al #Giro pic.twitter.com/IxADUbG2It — Giro d'Italia (@giroditalia) 17 mei 2019

Zaterdag staat de langste etappe in de Giro op het programma. Over een overwegend vlak parcours van 239 kilometer tussen Tortoreto Lido en Pesaro is het mogelijk opnieuw aan de sprinters.

Rituitslag

1. Pello Bilbao (Spa/AST)

2. Tony Gallopin (Fra/ALM) op 0:05

3. Davide Formolo (Ita/BOH) 0:05

4. Lucas Hamilton (Aus/MTS) 0:09

5. Mattia Cattaneo (Ita/ANS) 0:09

6. José Joaquin Rojas (Spa/MOV) 0:30

7. Sebastian Henao (Col/INS) 0:48

8. Antonio Pedrero (Spa/MOV) 01:01

9. Valentin Madouas (Fra/GFC) 01:07

10. Andrea Vendrame (Ita/ANS) 01:07

Klassement

1. Valerio Conti (Ita/UAD)

2. José Joaquin Rojas (Spa/MOV) op 01:32

3. Giovanni Carboni (Ita/BRD) 01:41

4. Nans Peters (Fra/ALM) 02:09

5. Valentin Madouas (Fra/GFC) 02:17

6. Amaro Antunes (Por/CPT) 02:45

7. Fausto Masnada (Ita/ANS) 03:14

8. Pieter Serry (Bel/DQT) 03:25

9. Andrey Amador (CRi/MOV) 03:27

10. Sam Oomen (Ned/SUN) 04:57