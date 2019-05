Nederlandse zuivelgigant moet vanille in zijn vanillevla stoppen

De Nederlandse zuivelfabrikant FrieslandCampina moet vanille toevoegen aan zijn vanillevla, of de naam en verpakking van het goedje aanpassen. Dat heeft de Nederlandse reclamewaakhond beslist.

Het College van Beroep van de Reclame Code Commissie oordeelt dat de consument op basis van de naam en de verpakking van de pudding ‘Optimel Vanillevla’ van FrieslandCampina zou kunnen verwachten dat er vanille in zit, maar dat is niet het geval. ‘Dat is misleidend en in strijd met de Europese regels’, oordeelt het beroepscollege van de reclamecommissie. Bovendien is dat in strijd met de Europese regelgeving tegen misleiding van de consument.

De Reclame Code Commissie had eerder in eerste aanleg al geoordeeld dat de vanillevla van het merk misleidend was, en bevestigt dat nu ook in beroep. De uitspraken van de Commissie zijn in principe niet bindend, maar de meest voedingsmiddelenfabrikanten geven er doorgaans wel gehoor aan. Bovendien is de Europese regelgeving wél bindend.

FrieslandCampina zelf beloofde eerder al de tekst op de verpakking te zullen aanpassen. De zuivelreus bekijkt ook de receptuur, maar ‘vanille is een erg duur ingrediënt’, zegt een woordvoerder. Volgens het bedrijf zit in 80 procent van de vanillepuddings overigens geen echte vanille.