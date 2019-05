Het einde van 'Game of thrones' is in zicht en Jon Snow zal erbij zijn. Want na zeven seizoenen door te gaan als de bastaardzoon van Ned Stark, blijkt hij eigenlijk Aegon Targaryen te zijn. In bovenstaande video kunt u zien hoe - de altijd een beetje sombere - Jon Snow zich ontpopt als een van de sterkhouders van de reeks.

OPGELET: Dit artikel bevat spoilers voor de meest recente aflevering van Game of thrones

Zijn vader Ned heeft Jon Snow altijd opgevoed als zijn zoon, zeer tegen de zin van zijn vrouw Catelyn Tully, die nooit iets moest weten van het rondwandelende resultaat van de ontrouw van haar echtgenoot. Jon wordt dan ook al snel verscheept naar de Night’s Watch. Daar legt hij, samen met bestie Samwell Tarly, de eed af om Westeros te beschermen tegen alles wat er zich ook maar kan schuil houden achter die enorme muur. Het duurt echter niet lang of hij ruilt zijn ravenzwarte pakje in voor een bonten exemplaar als hij ‘beyond the wall’ terecht komt. Tijdens een spionagemissie wordt hij ingelijfd door de wildlingen Tormund Giantsbane en Ygritte. Ygritte heeft snel door wat de kijker al lang weet: ‘you know nothing, Jon Snow’.

Jon Snow is echter een personage dat - net zoals papa Ned - gedreven wordt door zijn loyaliteit en eergevoel. Dat speelt hem uiteindelijk parten als hij terugkeert naar de Night’s Watch. Hij wordt al snel de nieuwste Lord Commander van de zwarte troepen. Hij wil de titel niet, hij krijgt ‘m toch. Maar zijn avontuurtjes in het hoge Noorden worden hem niet in dank afgenomen en één voor één steken zijn mannen hem een mes in de rug. Jon Snow is dood. Maar Game of thrones zou Game of thrones niet zijn als Melisandre daar geen stokje voor zou steken. De Rode Dame heeft grote plannen met de bastaard en wekt hem terug tot leven. Door dit trucje is Jon Snow van zijn eed verlost. Daarop besluit hij zijn zwarte cape definitief aan de haak te hangen en terug te keren naar huis: Winterfell.

Wanneer hij daar Ramsay Bolton verslaat in the Battle of the Bastards, wordt hij prompt verkozen tot King in the North. Hij wil de titel niet, hij krijgt ‘m toch. Een patroon dat zich begint te herhalen. Jon blijft diep vanbinnen wel 'the shield that guards the realms of men'. Wanneer hij Daenerys leert kennen, overtuigt hij haar om eerst korte metten te maken met het oprukkende leger van de Night King. Vlak voor die ultieme veldslag krijgt hij van Samwell en Bran nog een nieuwtje te horen: Jon Snow is Aegon Targaryen, zoon van Lyanna Stark en haar geliefde, Rhaegar Targaryen. Jon is nu de rechtmatige erfgenaam van de IJzeren Troon. Wanneer zijn liefje Dany klaarblijkelijk haar verstand verliest, zou het wel eens kunnen dat Jon Snow op de troon terecht komt. Hij wil de troon niet, misschien krijgt hij ‘m toch?

