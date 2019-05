Gezocht: social media manager voor Queen Elizabeth

Wie een nieuwe job zoekt en handig is met sociale media kan nu solliciteren bij het Britse koningshuis. De Queen is op zoek naar een werknemer die haar accounts en website wil beheren.

Buckingham Palace is op zoek naar een nieuwe collega die content wil aanleveren voor de socialmedia-accounts en website van de Britse koningin. Volgens de vacature mag de beoogde medewerker in een klein en dynamisch team via verschillende digitale kanalen berichtjes, foto’s en video’s over het reilen en zeilen van de Queen de wereld insturen.

Om voor de functie in aanmerking te komen, dien je in het bezit te zijn van een universitair diploma en ervaring te hebben in digitale communicatieprojecten. Bij voorkeur in een ‘high profile’ omgeving. Goede fotografische vaardigheden zijn vereist, ervaring met de productie van video’s strekt tot aanbeveling.

Wat biedt het koningshuis jou? In de eerste plaats een jaarsalaris van ruim 34.000 euro, de werkgever draagt voor vijftien procent bij aan pensioensparen en je hebt recht op 33 verlofdagen (officiële feestdagen inbegrepen). Je eigen brooddoos kun je thuislaten, je mag namelijk gratis meelunchen. Solliciteren kan tot zondag 26 mei en doe je hier.