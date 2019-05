Grumpy Cat (7), de norse kat met miljoenen volgers, overleden

Grumpy Cat, de kat met het chagrijnige gezicht, overleed dinsdag aan de gevolgen van een urineweginfectie. Het nieuws van haar overlijden werd vrijdag door baasje Tabatha Bundesen officieel gemeld op de Twitter-account van de kat.

‘Ondanks de zorgen van de beste professionals is Grumpy dinsdag overleden aan de gevolgen van een urineweginfectie’, postte Bundesen op Instagram. ‘Grumpy Cat heeft miljoenen mensen ter wereld doen lachen’, klonk het verder.

De viervoeter, die eigenlijk Tardar Sauce heette, kreeg haar bijnaam Grumpy Cat (‘Knorrige Kat’) door een genetische afwijking die tot dwerggroei leidde. Daardoor hingen haar mondhoeken naar beneden, wat het dier een vrij chagrijnig uitzicht gaf.

Grumpy Cats populariteit begon toen Tabatha’s broer Bryan zes jaar geleden een foto plaatste op de populaire website Reddit. Van die foto werden beeldmontages en memes gemaakt die erg populair werden. Grumpy Cat verscheen zelfs op magazinecovers, in televisiecommercials en zelfs in de televisiefilm Grumpy Cat’s worst christmas ever.

De kat vergaarde zo meer dan 8 miljoen ‘likes’ op Facebook en 2,4 miljoen volgers op Instagram.