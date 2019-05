Meervoudig olympisch kampioene biathlon zet punt achter carrière op nauwelijks 25-jarige leeftijd

De Duitse biatlete Laura Dahlmeier heeft op 25-jarige leeftijd een punt achter haar carrière gezet. Dat maakte ze vrijdag bekend.

Dahlmeier neemt afscheid met zeven wereldtitels (waaronder vijf op het WK 2017) en twee olympische titels (sprint en achtervolging in Pyeongchang 2018, plus brons individueel). In 2017 won ze de Wereldbeker.

De voorbije maanden sukkelde de Duitse met heel wat gezondheidsproblemen. Daardoor kon ze begin dit jaar niet voluit gaan op het WK in Ostersund, waar ze vrede moest nemen met twee keer brons. (belga)