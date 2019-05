Waarom groenbruin de lelijkste kleur is

Gedaan met kleurrijke sigarettenverpakkingen: vanaf 2020 kleuren alle omhulsels van rookwaren in België groenbruin. Dat zou de lelijkste kleur van alle zijn.

Het idee van neutrale pakjes in een vuile kleur, komt overgewaaid uit Australië.

De Australische regering vroeg in 2012 aan onderzoekscentrum Growth for Knowledge om eens omgekeerd te werk te gaan: een verpakking ontwerpen die de aankoop van een product net moet verminderen.

In een drie maanden durend onderzoek polste GfK Bluemoon bij een duizendtal rokers naar welke kleur hen het meest afstootte. De verkozen kleur heet officieel Pantone 448 C, en zou bij de ondervraagden ‘vuilheid’ en zelfs ‘de dood’ uitstralen.

Volgens Katrine Steculorum van Color Navigator gaat de kleurkeuze in de juiste richting. 'Al vanaf de kindertijd leggen we verbanden tussen kleuren en de realiteit. Het kleur van de sigarettenverpakking doet bijvoorbeeld denken aan ontlasting. Een dergelijke tint komt bovendien van de kleur geel, die verwarrend op ons inwerkt omdat ze zowel positieve (de zon) als negatieve (etter of zuur) associaties oproept. De combinatie met de grafische foto's op de verpakkingen maakt het tot een zeer onaantrekkelijk product.'

Is Pantone 448 C nu echt zo verschrikkelijk? Het kleurenadviesorgaan Pantone Color Institute — dat ook de 'kleur van het jaar' verkiest — oordeelt alvast van niet. In 2017 nog haalde het gelijkaardige olijfgroen 'Greenery' nog de eerste plaats op die lijst.

Ook Steculorum heeft een puntje van kritiek. Ze is ervan overtuigd dat de kleur nog iets lelijker kan. 'Pantone 448 C is heel donker, en dus minder opvallend. De iets lichtere tinten — Pantone 7769 en 7756 — zouden het beoogde effect beter halen. Door hun hogere luminositeit accentueren ze hun lelijkheid net iets meer', beweert ze.

In de Britse krant The Guardian verdedigt Leatrice Eiseman, manager van het Pantone Color Institute, de bruingroene tint zelfs: ‘448 C staat voor een volle, organische toon’. De kleur is nog steeds populair bij schoenen, meubilair of zelfs de kaki parka-jassen, aldus The Guardian. Maar dat relativeert Steculorum. 'In de eerste plaats gaat het om je persoonlijke associaties, dan is de context van de kleur ook belangrijk. Rookwaren en mode zijn heel verschillende werelden, met hun eigen voorkeuren', besluit ze.