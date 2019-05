Labour blaast Brexitonderhandelingen met May op

Oppositiepartij Labour heeft vrijdag in een brief aan de Britse premier Theresa May gemeld dat de ‘limieten van het Brexitoverleg’ tussen zijn partij en de Conservatieven zijn bereikt. Partijleider Jeremy Corbyn ziet geen samenwerking met May mogelijk wegens de ‘instabiliteit van haar regering’.

In zijn brief aan May zegt Corbyn dat het plan van de Conservatieven om binnenkort een opvolger te kiezen voor May het gezag van haar regering nog verder heeft uitgehold. Volgens Corbyn kan er daardoor niet op worden vertrouwd dat een compromis, mocht dat al worden bereikt, ook daadwerkelijk zou worden uitgevoerd.

De Britse regering en de oppositie startten begin april onderhandelingen om een compromis te vinden over de toekomstige relatie tussen Londen en Brussel. Dat overleg lijkt nu dus finaal mislukt.

De Brexit-deal die Theresa May in november met Brussel overeenkwam, werd door de Britse parlementsleden al drie keer verworpen. Londen moest daardoor aan Brussel al twee keer om uitstel vragen voor de Brexit. Eerder deze week maakte May al bekend dat ze de deal in de week van 3 juni voor een vierde keer zou voorleggen aan het Lagerhuis. De gesprekken met Labour werden door een woordvoerder van May toen nog ‘constructief’ genoemd.

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU stond aanvankelijk gepland op 29 maart, maar is intussen verschoven naar ten laatste 31 oktober.