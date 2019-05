350 klimaatbetogers en indianenchef Raoni houden voorlaatste klimaatmars

De bekende indianenchef Raoni heeft de klimaatspijbelaars toegesproken, vlak voor hun 19de en voorlaatste mars. De Brusselse politie telde 350 aanwezigen.

'Het is een enorme eer dat Raoni hier is, want ik heb heel veel bewondering voor de man die heel zijn leven heeft gevochten voor het Amazonewoud en het klimaat. Ik hoop dat hij hier nu ziet dat er een volgende generatie is die gaat strijden voor het klimaat en dat hij zijn strijd in vertrouwen aan ons kan overlaten', zei Anuna De Wever op de mars.

Maar ze maakt zich ook zorgen. 'Klimaat is nog altijd niet het hoofdthema bij deze verkiezingen en dat moet het echt zijn. De kiezers moeten zorgen dat ze voor het klimaat stemmen. Ongeacht voor welke partij dat is, want dat moeten ze zelf uitmaken.'

Volgende week vrijdag 24 mei is er het laatste klimaatprotest van de jongeren voor de verkiezingen. Dat wordt opnieuw een wereldwijde staking voor het klimaat. En nadien gaan Anuna De Wever en haar kompanen zich eerst richten op de examens.

'Volgende week komen we nog een laatste keer op straat en ik hoop dat het enorm groot wordt. Het protest begint eigenlijk nog maar, dat zie je aan de acties en de documentaires die over de hele wereld tot stand komen', stelde De Wever. 'We hebben de politici de tools aangereikt via het klimaatplan van ons expertenpanel en nu is het aan hen om hier echt mee aan de slag te gaan.'

Voor de betoging begon sprak de bekende indianenhoofdman Raoni de betogers toe. ‘Ik ben hier om jullie steun te vragen om de vernietiging van het Amazonewoud en de dieren die erin leven tegen te gaan. Dat is het belangrijkste dat ik jullie vraag.'

Raoni is momenteel op doortocht door Europa om de Europese leiders aandacht te vragen voor de gevolgen van de ontbossing in het Amazonewoud. Raoni groeide zelf op in deze ‘groene long van de aarde’ bij een inheemse stam. Nadat ze ontdekt werden door de westerse wereld werd hij milieuactivist.

‘Als ze het woud blijven vernietigen zal dat niet enkel weerslag hebben op ons, de inheemse volkeren, maar op de hele wereld’, verklaarde Raoni.