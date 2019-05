Federale regering keurt lijst met grondwetsartikelen goed

05/04/2019

Wat u moet onthouden van de nachtelijke grondwetsstemming

Wordt u ook horendol van de rondvliegende verwijten tussen premier en parlement, van artikel 1, artikel 7bis of artikel 195? Institutionele discussies dreigen snel technisch te worden, waardoor niemand nog weet: wat behelzen ze nu concreet? Zitten we in een situatie van ‘communautaire waanzin’ of is het much ado about nothing? Ook als u níet tot 4 uur ’s morgens bent wakker gebleven om de finesses te begrijpen, hoeft de nachtelijke grondwetsvergadering geen geheimen voor u te hebben.