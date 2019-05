Naomi Osaka geeft forfait in Rome, nummer 1 van de wereld sukkelt met blessure

Naomi Osaka moet vrijdag forfait geven voor haar kwartfinale op het WTA Premiertoernooi in Rome (gravel/3.452.538 dollar). De Japanse nummer 1 van de wereld sukkelt met een blessure aan de rechterhand.

De Nederlandse Kiki Bertens (WTA 4) krijgt zo een vrijgeleide naar de halve finales. Daarin komt ze uit tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 44) of de Britse Johanna Konta (WTA 42).

De 21-jarige Osaka nam voor de derde keer deel aan het Internazionali BNL d’Italia. Bij haar debuut in 2017 ging ze eruit in de eerste ronde, vorig jaar in de tweede.