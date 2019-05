Nieuwe wolf in provincie Luxemburg gespot

Nabij Neufchâteau is een nieuwe wolf gespot. Dat meldt WWF België. De organisatie verspreidt een foto van het dier, gemaakt in de nacht van 30 april op 1 mei.

‘Een DNA-analyse van zijn uitwerpselen toont aan dat hij van de Italiaanse lijn komt. Dat betekent dat twee subsoorten elkaar gaan ontmoeten. Uitstekend nieuws voor de biodiversiteit.’ Zo klinkt de enthousiaste boodschap van WWF België op Twitter.

In Limburg vertoeven al enige tijd de wolven August en Naya. Ook in de Hoge Venen is in 2017 al een wolf gespot. En uit DNA-analyses bleek eerder al dat er in 2016 een wolf rondliep in de Ardennen.

Jan Loos, afgevaardigd bestuurder van de vzw Landschap, is verheugd met het nieuws. ‘België is nu officieel het wolvenkruispunt van Europa, waar de Duits-Poolse populatie, waartoe Naya en August, de dode wolf Roger en de wolf van de Hoge Venen behoren, rendez-vous heeft met de Frans-Italiaanse populatie.’