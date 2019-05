Belgische fles bubbels is de beste ter wereld

De Belgische schuimwijn Cuvée Prestige 2014 Brut Blanc de Blancs is verkozen tot de beste schuimwijn ter wereld op het Brusselse Concours Mondial, een jaarlijkse wedstrijd waar stalen schuimwijn en champagne worden beoordeeld. De fles wint het van 730 andere inzendingen.

De Cuvée Prestige 2014 Brut Blanc de Blancs wordt gemaakt op het Waalse domein van Chant d’Eole in het Henegouwse Quévy-le-Grand, op twintig minuten rijden van Bergen. Deze wijn kon 342 internationale juryleden overtuigen die alle inzendingen proefden en beoordeelden. Dat werd beloond met een Grand Gold Medal.

'Een erkenning als deze zal reflecteren op de hele productie van Belgische wijnen - sprankelend of niet', zegt Hubert Ewbank, manager van de Chant d’Eole, in een reactie. 'Dat is heel goed nieuws voor de hele branche, waarvan de kwaliteit blijft verbeteren.'

Zelf een dezer een barbecue gepland, of gewoon altijd een reden om te klinken? Dan kan je de wijn zelf proeven. Voor een fles betaal je rond de 22 euro. In de categorie van wijnen die een Gold Medal kregen, komen trouwens nog andere (schuim) wijnen uit eigen land terug. Het gaat om de volgende flessen:

L’Insoumise blanc 2017 van Vin de Liège

Chapitre Brut Nature van La Ferme du Chapitre

Ruffus Brut Sauvage van Vignoble des Agaises

Chant d’Eole Brut Blanc de Blancs 2016 van Domaine du Chant d’Eole

Chant d’Eole Brut Rose 2016 van Domaine du Chant d’Eole

Een Silver Medal werd toegekend aan de volgende Belgische producten: