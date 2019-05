Voor de vierde keer is KRC Genk kampioen geworden in de Jupiler Pro League. Na een 2-0 nederlaag van eerste achtervolger Club Brugge op Standard, kan Genk met nog één speeldag te gaan niet meer bijgebeend worden. In Limburg werd de titel uitbundig gevierd, de vorige landstitel dateert al van 2011. In de video hieronder zien we hoe trainer Philippe Clement een hoofdrol opeiste in het feestgedruis.