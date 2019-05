De Brusselse politierechtbank is gestart met het proces tegen de doodrijder van De Standaard-journaliste Stephanie Verbraekel. Het parket eiste een effectieve celstraf van achttien maanden. ‘Dit moet een voorbeeldstraf worden.'

‘Hij vroeg me om de situatie niet te overdrijven en stak een sigaret op.’ Dat was volgens een ooggetuige de eerste reactie van B. C., nadat hij in november 2017 De Standaard-journaliste Stephanie Verbraekel had aangereden op de Haachtsesteenweg in Schaarbeek. Er kon geen hulp meer baten, ze stierf ter plekke.

De chauffeur moest vanmorgen voor de Brusselse politierechtbank verschijnen. Tijdens het onderzoek had hij volgehouden dat hij niet meer dan 50 kilometer per uur had gereden - de maximaal toegelaten snelheid in de straat. Daar kwam hij vanmorgen op terug. Het bewijsmateriaal was dan ook onbetwistbaar. De verkeerskundige die het ongeval had onderzocht, concludeerde dat C. minstens 80 kilometer per uur reed. Volgens analyse van de camerabeelden zou dat zelfs 90 kilometer per uur geweest zijn.

‘Nergens waren remsporen te bekennen’, zei de openbaar aanklager vanmorgen. ‘De wagen kwam pas 58 meter na de aanrijding tot stilstand. Dat is niet meteen. Dat is een heel eind. Er bestaan jammerlijke ongevallen. Maar in dit geval is de fout enorm.’ Ze wees er bovendien op dat C. maar enkele meters van een zone 30 verwijderd was.

Arrogante houding

Het openbaar ministerie wil dat de politierechtbank een 'voorbeeldstraf' uitspreekt en eiste 18 maanden effectieve celstraf. Daarnaast vroeg het een boete van 1.500 euro en een rijverbod met de verplichting om alle rijexamens opnieuw af te leggen.

Het parket hield daarbij ook rekening met de 'ongezien arrogante' houding van C. ‘Hoe zou je de dood van een jonge vrouw ooit kunnen overdrijven?’, wierp de procureur hem voor de voeten - verwijzend naar zijn uitlatingen meteen na de feiten. Ze noemde de attitude van de twintiger ‘hallucinant’ en ‘pathetisch’. ‘Nog nooit heb ik een houding als die van hem gezien. Tot op vandaag heeft C. geen enkele spijt betoond. Hij heeft niet de minste excuses geuit tegenover de ouders van het slachtoffer.’

Verdediging vraagt werkstraf

De advocaat van de bestuurder zei dat ze zich neerleggen bij het rijverbod, maar vroeg de rechtbank om haar cliënt niet naar de gevangenis te sturen. Ze pleitte voor een probatie-uitstel of een werkstraf. Het vonnis valt op 21 juni.

Het laatste woord van de zitting was voor C., die na maanden van stilte plots excuses begon te uiten - ten opzichte van de rechter. Toen die hem aanmaande om zich tot de ouders van Stephanie te richten, die achteraan in de zaal zaten, draaide C. zich om. De ouders, die erg emotioneel waren, keken niet op.