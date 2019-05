Boeken toe voor bekende Antwerpse schoenenwinkel Coccodrillo

De Antwerpse schoenenwinkel Coccodrillo, die doorheen decennia uitgroeide tot een icoon in de stad, houdt na 35 jaar op te bestaan.

'De modewereld is al enkele jaren fors aan het veranderen door massale overproductie en een radicale shift in de aankoop van luxegoederen. Een doorgedreven kortingscultuur en koopjes het hele jaar door zorgen ervoor dat consumenten een deel van hun budget verleggen naar kunst en vrije tijd, wat uiteindelijk de leefbaarheid van onze multimerkenboetiek uitgedoofd heeft', aldus mede-oprichter Geert Bruloot in een persbericht.

Coccodrillo opende in 1984 de deuren en verkocht luxermerken zoals Prada, Balenciaga en Dior, maar ook ontwerpen van Belgische designers. Niet lang na het openen van de winkel in de Schuttershofstraat plaatste Bruloot samen met partner Eddy Michiels de Antwerpse Zes en Martin Margiela op de voorgrond. Later gaven ze ook de jonge Raf Simons een platform, en recenter nog Mats Rombaut. Sinds 1998 werkten Bruloot en Michiels samen met de Antwerpse Modeacademie, en bekroonde het duo elk jaar het beste schoenenontwerp van de modestudenten.

Wegenwerken

In 2010 kwam er een tweede zaak met mannenschoenen bij, maar beide winkels werden in 2017 onder hetzelfde dak gebracht van een pand van 250 vierkante meter in de Arenbergstraat. Die winkel werd ingericht door Glenn Sestig, met de bedoeling er ook evenementen te laten plaatsvinden. Door de aanhoudende wegenwerken in de wijk werd de bereikbaarheid van de winkel echter aangetast, menen Bruloot en Michiels, 'wat het volle potentieel van dit nieuwe project beknotte'.

Het duo blijft na de sluiting niet bij de pakken zitten. 'We hebben altijd binnen de wereld van creativiteit gewerkt en uiteindelijk draait het vooral om het jong talent en de ongelooflijke mensen achter de schermen en niet enkel om de producten in een winkel. We kijken ernaar uit om ons blikveld te verruimen en werken nu al aan onze volgende stappen, van mode tot kunst, design, multimedia en allround creatief leven', aldus Bruloot.