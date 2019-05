Australische rugbyer krijgt ontslag na homofobe berichten: “Mijn plicht om het woord van God te verspreiden”

De Australische rugbyer Israel Folau heeft zijn homofobe uitlatingen moeten bekopen met ontslag. Een onafhankelijke commissie besloot na een hoorzitting dat de Australische rugbybond het miljoenencontract van Folau mag ontbinden. De international van de ‘Wallabies’ was bij de bond tot 2022 verzekerd van een salaris van omgerekend zo’n 2,5 miljoen euro.

Folau (30) publiceerde vorige maand op Instagram een bericht waarin hij “dronkaards, homoseksuelen, overspeligen, leugenaars, hoerenlopers, dieven, atheïsten en heidenen” waarschuwde. “De hel wacht op jullie, toon berouw!”, schreef de Australiër, een strenggelovige christen die vorig jaar ook al negatieve berichten over homo’s op de sociale media plaatste.

Aanvankelijk slechts waarschuwing

Destijds kwam Folau ermee weg. De bond hield het bij een waarschuwing, maar vertelde de rugbyer toen wel dat hij zijn toon moest matigen. In april publiceerde hij echter opnieuw een controversieel bericht.

“De bond heeft hier niet zelf voor gekozen, maar we kunnen niet anders dan het contract ontbinden”, zegt directeur Raelene Castle. “Israel is een geweldige rugbyer en we vinden het jammer dat we zo’n speler kwijtraken, maar we houden ons vast aan onze gedragscode.”

“Mijn plicht om het woord van God te verspreiden”

Folau zegt in een verklaring “verdrietig” te zijn door de uitkomst van de zaak. “Als Australiërs zijn we geboren met bepaalde rechten, waaronder het recht op vrijheid van religie en de vrijheid van meningsuiting. Als christen zie ik het als mijn plicht om het woord van God te verspreiden. Mijn religieuze overtuigingen zouden het spelen voor mijn land en club niet in de weg moeten staan.”

De 73-voudig international raakte door alle ophef ook al wat persoonlijke sponsoren kwijt.