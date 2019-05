Geen tweede opeenvolgende landstitel voor Club Brugge. Leider Genk liet punten liggen op het veld van Anderlecht, maar de West-Vlamingen verloren donderdagavond zelf met 2-0 op Standard. Al had de partij wel anders kunnen verlopen.

Club leek immers de 0-1 te scoren in de 61e minuut. Openda kopte, Wesley werkte de rebound in doel, maar Boucaut had voor een overtreding gefloten. Een lichte duwfout van Openda, volgens de scheidsrechter. Bekijk het bewuste fragment hierboven.