Mehdi Nemmouche overgeleverd aan Frankrijk

Mehdi Nemmouche is in de nacht van donderdag op vrijdag overgeleverd aan Frankrijk. Dat meldt La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door zijn advocaat, meester Sébastien Courtoy.

Uit vrees voor een ontsnapping gebeurde volgens La Dernière Heure alles in de grootste discretie. Voor de operatie werden speciale eenheden ingezet.

De 33-jarige Nemmouche werd begin maart veroordeeld tot levenslang wegens viervoudige moord met een terroristisch karakter. Daarnaast werd hem een terbeschikkingstelling van 15 jaar opgelegd. De Fransman pleegde op 24 mei 2014 een aanslag op het Joods Museum in Brussel. Daarbij kwamen vier mensen om het leven.

Een week na de aanslag werd in Marseille Mehdi Nemmouche opgepakt. Na zijn arrestatie werd Nemmouche door vier Franse journalisten herkend als een van de mannen die hen bewaakten toen ze in 2013 in Syrië door IS gegijzeld en gefolterd werden. Het Franse gerecht wil Mehdi Nemmouche nu voor die feiten laten terechtstaan.

Volgens de Franse krant L'Express werd Nemmouche opgesloten in Meaux-Chauconin, in het departement Seine-et-Marne.