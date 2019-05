Negentiende patiënt besmet met legionella

Er is opnieuw een patiënt met een legionellabesmetting opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid.

'Bij deze nieuwe patiënt begonnen de ziekteklachten op 13 mei, net als bij de patiënt die gisteren werd opgenomen', zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap. 'Hij is vrij stabiel, dat is goed nieuws. Gisteren hadden we al gezegd dat we verwachtten dat de komende dagen nog mensen ziek zouden worden. Dat is nu ook gebeurd.'

De legionellabesmetting in de Gentse Kanaalzone maakte nu al negentien slachtoffers, onder wie twee doden. De koeltorens zijn de grootste verdachte als bron van besmetting. Vorige week heeft het Agentschap stalen genomen in de koeltorens van negentien bedrijven. Pas volgende week worden resultaten verwacht, omdat legionella in een labo moet worden gekweekt.

De kans op nieuwe zieken blijft nog steeds mogelijk, aangezien bij een legionellabesmetting tot negentien dagen na de besmetting klachten kunnen optreden.