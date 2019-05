Taxi Mama draait overuren

Kinderen van en naar school brengen en ze ’s avonds naar de voetbaltraining of dansles voeren: ‘taxi spelen’ is één van de meest tijdrovende karweien voor ouders. Voor moeders vooral dan toch. Ze steken er dubbel zoveel tijd in als vaders, blijkt uit onderzoek van de VUB. ‘Dat lijkt onschuldig, maar het heeft grote gevolgen voor vrouwen’, zegt onderzoeker Theun-Pieter van Tienoven.

Wie voert bij u de kinderen naar de pianoles? Hoe vaak staat u ’s avonds aan de kleedkamer na de basket- of voetbaltraining van zoon- of dochterlief? De kans is groot dat de moeder des huizes die ...