Volgens Sean Bratches heeft Marokko proactief toenadering gezocht tot de Formule 1 voor de eventuele organisatie van een F1-race. De Formule 1 zelf staat niet weigerachtig tegenover het idee.

"We racen op vijf continenten en het laatste bewoonde continent waar we niet op racen is Afrika," aldus Sean Bratches, de commercieel manager van de Formule 1.

Het is van 1993 geleden dat er met de GP van Zuid-Afrika op het circuit van Kyalami een F1-race in Afrika plaatsvond. Liberty Media en de Formule 1 willen graag een Afrikaanse race aan de F1-kalender toevoegen.

Onlangs toonden Marokko en Marrakech interesse in het organiseren van een F1-race. Marrakech staat momenteel al op de kalender van de Formule E, de elektrische tegenhanger van de Formule 1.

"We zijn proactief benaderd door Marokko en Marrakech om er een grand prix te organiseren. Er is een grote interesse," zei Sean Bratches.

"De Formule 1 racete vroeger in Zuid-Afrika. Er is een historisch circuit in Kyalami maar er werd me gezegd dat er door politiek historische redenen mee gestopt werd."

"We bekijken het om op korte termijn er een race te hebben. Het is echt belangrijk voor ons om een race in Afrika te hebben," besloot Bratches.

