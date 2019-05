Kinderopvang en school gesloten na foute verwijdering van asbestplaten

De site rond de sporthal in Kleit, een deelgemeente van Maldegem, is afgesloten nadat uit analyse gebleken is dat er asbestpartikels aanwezig zijn op de site. Een aannemer die herstellingswerken uitvoerde aan het dak van de sporthal, zou in de fout gegaan zijn bij het verwijderen van asbestplaten. Dat is vernomen bij het gemeentebestuur.

Het gemeentebestuur heeft de onmiddellijke omgeving van de sporthal afgesloten. Het dak wordt met een zeil bedekt om verdere verspreiding te voorkomen.

Buurtbewoners binnen de zone worden op de hoogte gebracht om preventief ramen en deuren te sluiten en ventilatie af te zetten. Een gespecialiseerde reinigingsfirma zal de omgeving professioneel reinigen door de asbestvezels op het dak en in de omgeving te verwijderen.

Ook de school, kinderopvang Ukkie-Pukkie, sporthal en cafetaria De Berken, speeltuin en speelruimte zullen tot nader order niet bereikbaar zijn. Op vrijdag kunnen de kinderen van Ukkie-Pukkie daarom terecht in Ukkie-Pukkie Maldegem en Adegem. De leerlingen van de Kleiheuvel kunnen terecht in sporthal Meos.

Een van de ouders verklaarde aan VRT dat ze het probleem al eerder hadden gesignaleerd, maar dat er pas later is ingegrepen. Het gemeentebestuur komt vrijdagochtend opnieuw samen om een stand van zaken te bespreken en te beslissen over verdere maatregelen.