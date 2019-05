Nadat KRC Genk donderdagavond de vierde landstitel in Anderlecht behaalde, werd meteen ook het feestprogramma voor vrijdag bekendgemaakt.

Vrijdag om 17.30 uur starten de festiviteiten op het Stadsplein. Een uur later zullen de spelers en de staf van KRC Genk in een open bus een rondrit maken door het centrum van Genk. Om 20.15 uur verschijnen de spelers op het podium aan het Stadsplein.

De festiviteiten op en rond het Stadsplein zijn gratis voor iedereen. Om 22 uur vindt in de Limburghal het titelfeest plaats in aanwezigheid van spelers en staf. Voor de abonnees van KRC Genk is de toegang tot de Limburghal gratis. De andere supporters betalen 10 euro inkom.

Schepen van Evenementen Toon Vandeurzen (CD&V) liet weten dat het feestprogramma samen met KRC Genk is uitgewerkt. In de nacht van donderdag op vrijdag is er een eerste kort moment dat de spelers samen met de supporters op het Stadsplein het kampioenschap zullen vieren. ‘Vrijdag verwachten we andermaal duizenden Genkies in het centrum’, aldus schepen Vandeurzen.