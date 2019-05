gisteren

De antiheld is een held geworden

Persoonlijkheid, overgave en intelligentie: een portret van kampioenenmaker Philippe Clement

De afgelopen zeventien maanden drukte Philippe Clement (45) zo zijn stempel op KRC Genk dat de club voor het eerst sinds 2011 nog eens kampioen is. En dat terwijl veel waarnemers de 45-jarige Antwerpenaar een voetballeven in de schaduw voorspelden. Met behulp van een jeugdvriend, een vroege ploegmaat en twee ex-trainers schetsen we een portret over het heldenleven van een anti-held. Van een Fristi op het Kiel tot Belgisch kampioen in zijn tweede jaar als hoofdcoach. Wie had dat gedacht? Hijzelf.