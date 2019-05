Nog meer politiemensen opgepakt in zaak autodieven

Meer dan duizend agenten vielen eerder deze maand binnen bij leden van een beruchte autobende. In het kader van het onderzoek werden al verschillende politiemensen opgepakt.

In het dossier rond de criminele organisatie oplichters zijn in totaal al vijf politiemensen opgepakt. Drie politiemensen, twee van de federale gerechtelijke politie en een van de lokale politie van Brussel-Zuid, werden dinsdag in Brussel gevat. Dat melden de kranten La Dernière Heure en La Capitale donderdag. De woordvoerster van het federaal parket, Wenke Roggen, bevestigt dat een agent van de zone Brussel-Zuid deze week opgepakt werd en vrijgelaten is onder voorwaarden en dat een agent van de federale politie van Brussel aangehouden is.

In het dossier zijn donderdag 24 verdachten voor de Brusselse raadkamer verschenen. Die raadkamer verlengde voor 23 van hen de voorlopige hechtenis met een maand, al was dat voor één verdachte wel onder de modaliteit van het elektronisch toezicht. De raadkamer liet een verdachte vrij onder voorwaarden.

Eerder werden ook al twee politieagenten opgepakt in Charleroi.

Criminele feiten

Meer dan 1.200 politiemensen voerden vorige week dinsdag een 200-tal huiszoekingen uit en pakten daarbij 52 personen op, van wie er 24 onder aanhoudingsbevel werden geplaatst. Die worden verdacht van meer dan 500 feiten van oplichting in verband met de verkoop van voertuigen via het internet. De bende zou de afgelopen twee jaar liefst 500 auto’s hebben gestolen van particulieren. Volgens het federaal parket gaat het om één van de grootste politieoperaties van de afgelopen twintig jaar.

De dagen nadien volgden nog verschillende arrestaties, waarbij die van twee agenten van de lokale politie van Charleroi. Zij zouden de organisatie herhaaldelijk valse attesten voor gestolen voertuigen hebben geleverd, zodat de criminelen ze ongehinderd konden uitvoeren naar het buitenland. Beiden werden onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld voor passieve omkoping en schending van het beroepsgeheim.

De bende maakte over het hele land slachtoffers. Telkens gingen ze op dezelfde manier tewerk. Ze klopten aan bij mensen die hun - vaak dure - auto te koop aanboden, en beweerden dat ze geïnteresseerd waren. Over de verkoopprijs werd niet gediscussieerd, vaak gingen ze meteen akkoord. Ze betaalden de wagen met een app op hun smartphone, of toonden een vervalst overschrijvingsbewijs. Pas na enkele dagen ontdekten de gedupeerden dat ze bedrogen waren en dat het geld nooit op hun bankrekening was gestort. De verkopers waren dan al lang verdwenen, en de auto was naar het buitenland verscheept.