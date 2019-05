Racing Genk is de nieuwe landskampioen. De Limburgers kwamen niet verder dan een gelijkspel op het veld van Anderlecht, maar omdat Club Brugge met 2-0 ten onder ging bij Standard was dat voldoende: met nog 1 wedstrijd te gaan kunnen de West-Vlamingen de achterstand van 4 punten niet meer goed maken en de titel gaat dus naar Limburg.

Vooraf was de opdracht voor Racing Genk duidelijk: met 3 punten voorsprong in het klassement moest het beter doen dan achtervolger Club Brugge om nu al zeker te zijn van de landstitel. De Limburgers lieten er geen gras over groeien en kwamen na een tiental minuten al op voorsprong dankzij een doelpunt van Bryan Heynen. Genk was op dat moment dus (virtueel) kampioen, want op Sclessin was er op dat moment nog niet gescoord.

Standard kwam tegen Club Brugge na een half uur nochtans met tien te staan, nadat Collins Fai al te driest doorging op het onderbeen van Ruud Vormer. Scheidsrechter Alexandre Boucaut trok aanvankelijk geel, maar na een tussenkomst van de VAR werd dat alsnog rood. Dat leek in theorie de taak van Club Brugge gemakkelijker te maken, maar de ruimtes werden klein gehouden door Standard, waardoor het moeilijker voetballen werd.

Club ging na de rust gretig op zoek naar de voorsprong, maar het was in Brussel dat er gescoord werd: daar kon Bolasie op een voorzet van Saelemaekers gelijkmaken voor Anderlecht. Een domper voor Genk, maar luttele minuten later kwam er goed nieuws uit Luik voor de Limburgers. Daar kreeg Standard immers een penalty na handspel van Club-speler Dennis. Razvan Marin zette die strafschop feilloos om en zo kwamen de tien Rouches op voorsprong. Een onmondig Club kreeg enkele minuten later nog een mokerslag te verwerken toen Razvan Marin zijn tweede doelpunt scoorde.

Genk kwam niet meer in verlegenheid tegen Anderlecht en mocht dankzij het punt dat de 1-1 opleverde aan de kampioenenviering beginnen.

Ondertussen op de Bosuil

Met al die spanning bovenaan het klassement, zou men bijna vergeten dat er nog een wedstrijd afgewerkt werd in Play-off 1: op de Bosuil ontving Antwerp AA Gent.

Antwerp was na goed een halfuur op voorpsrong gekomen door een eigen doelpunt van Dylan Bronn, maar Jonathan David kopte net voor de rust de gelijkmaker voor de Buffalo's binnen. Dat leek meteen ook de eindstand te worden, maar in de 94ste minuut scoorde Alexander Sorloth de winnende goal voor de Buffalo's, die even voordien met tien gevallen waren na een tweede gele kaart voor Dylan Bronn. Belangrijke punten voor AA Gent in de strijd om de vijfde plaats, want daardoor komt het op gelijke hoogte met Anderlecht. Omdat paars-wit een half punt bijkreeg bij de puntendeling na de reguliere competitie is die vijfde plaats, die mogelijk nog een kans op Europees voetbal biedt, nu in handen van de Gentenaars. Zondag staat wel nog AA Gent - Anderlecht op het programma.

De stand na 9 wedstrijden in Play-off 1