Trump: ‘Wil geen oorlog met Iran’

De Amerikaanse president Donald Trump zei aan zijn minister van Defensie Patrick Shanahan dat hij geen oorlog wil met Iran. Dat schrijft de New York Times.

Journalisten vroegen aan Trump tijdens een persconferentie of er oorlog zal ontstaan met Iran, en de president antwoordde ‘Ik hoop het niet’. Hij ontving de Zwitserse president Ueli Maurer, die een diplomatieke rol speelt tussen de VS en Iran. De twee leiders bespraken ‘verschillende internationale issues, onder andere de crisis in het Midden-Oosten en Venezuela’. ‘President Trump is dankbaar voor de rol die Zwitserland speelt in internationale conflicten en diplomatieke relaties’, stond in een persbericht.

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, is blij met de houding van Trump in dit conflict. Ze verwelkomt ‘de afkeer van een militair conflict met Teheran’.

Spanningen

De spanningen tussen Iran en het Westen ontstonden nadat de Iraanse president Hassan Rohani vorige week had bekendgemaakt dat Iran zich gedeeltelijk zou terugtrekken uit de nucleaire overeenkomst van 2015. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde vorig jaar aan dat de VS zich unilateraal en volledig uit de overeenkomst zou terugtrekken. Daarom komt Rohani nu met een stap-voor-stap-terugtrekkingplan voor zijn land. Iran zal zich niet meer houden aan bepalingen in de overeenkomst die de voorraad van verrijkt uranium beperkt tot 300 kilogram en tot 130 ton zwaar water.

Het Westen had zijn sancties tegen Iran opgeheven in ruil voor een beperking van de nucleaire capaciteiten van Iran, maar de VS hebben de sancties geleidelijk weer van onder het stof gehaald, tot en met een embargo op olie-uitvoer. Iets wat essentieel is voor de Iraanse economie.