Belgische voetbalbond laat omstreden Bayat en Veljkovic opnieuw registreren, maar kan het daar wel iets aan doen?

De verguisde makelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic, beiden betrokken bij ‘Operatie Propere Handen’, hebben zich probleemloos opnieuw kunnen registreren als tussenpersoon bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerde lijst van erkende makelaars in België.

Behalve Bayat, verdacht van witwaspraktijken en criminele bendevorming, en Veljkovic, spijtoptant en spilfiguur in mogelijke matchfixing in de degradatiestrijd van vorig seizoen, lieten ook Thomas Troch, Walter Mortelmans en Evert Maeschalck zich opnieuw registreren. De drie makelaars worden net als Veljkovic vervolgd door het parket van de voetbalbond. Dat blijkt uit de nieuwste lijst van tussenpersonen die woensdag werd gepubliceerd op de website van de voetbalbond.

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die als tussenpersoon wil optreden in België is verplicht zich aan te melden bij de KBVB. In de praktijk kan echter iedereen zich laten opnemen als die over de juiste papieren beschikt, aan de voorwaarden voldoet en de jaarlijkse bijdrage van 500 euro stort.

“Niets aan te doen”

Volgens de KBVB valt er niets te doen tegen de registraties van vermelde makelaars. Uit het bondsreglement blijkt dat een tussenpersoon “nooit definitief veroordeeld mag zijn wegens een wanbedrijf of misdaad van financiële aard (zoals onder meer wegens fraude of matchfixingpraktijken)”.

Veljkovic, Bayat en co. genieten dus het voordeel van de twijfel. Onder de andere verplichtingen staat echter dat makelaars “zich moeten onthouden van gedragingen die de belangen van de KBVB, haar organen en/of van de voetbalsport in het algemeen schaden”, en dit op straffe van een berisping, schorsing of verbod tot registratie.